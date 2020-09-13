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Газета.Ru
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Участники несанкционированной акции протеста в центре Минска стали возводить баррикады, передает "Интерфакс". По словам очевидцев, демонстранты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие предметы. Из них они сооружают баррикады на проезжей части.В источнике
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РИА Новости

Демонстранты в Минске начали строить баррикады

РИА Новости12:35
RT на русском

СМИ сообщили о строительстве протестующими баррикад в Минске

RT на русском12:33
Lenta.ru

В Минске протестующие начали строить баррикады

Lenta.ru11:36
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Газета.Ru11:50
Вести.Ru

Минские протестующие строят баррикады, брестских разгоняют водометы

Вести.Ru11:01
URA.Ru

Протестующие в Беларуси начали строить баррикады

URA.Ru10:37
Интерфакс

Протестующие в Минске начали строить баррикады

Интерфакс10:29

На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM09:08
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Японские ученые измеряют температуру червей с помощью наноалмазов

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«Химки» примут решение об увольнении Гунько во вторник

Главный тренер футбольного клуба "Химки" Дмитрий Гунько может уйти в отставку Данную информацию прокомментировал Роман Терюшков, занимающий должность министра спорта московской области.
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

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