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Газета.Ru
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Участники несанкционированной акции протеста в центре Минска стали возводить баррикады, передает "Интерфакс". По словам очевидцев, демонстранты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие предметы. Из них они сооружают баррикады на проезжей части.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Минские протестующие строят баррикады, брестских разгоняют водометы

Вести.Ru11:01
RT на русском

СМИ сообщили о строительстве протестующими баррикад в Минске

RT на русском12:33
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Газета.Ru11:50
Lenta.ru

В Минске протестующие начали строить баррикады

Lenta.ru11:36
РИА Новости

Демонстранты в Минске начали строить баррикады

РИА Новости12:35
URA.Ru

Протестующие в Беларуси начали строить баррикады

URA.Ru10:37
Интерфакс

Протестующие в Минске начали строить баррикады

Интерфакс10:29

Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

По словам экспертов "Автостата", за первые 8 месяцев 2020 года на российской "вторичке" было перепродано 3 296 700 "легковушек", то есть сокращение по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2019-м составляет 5,8%. Напомним, некоторое время назад портал "Новые автомобили" сообщил, что после положительной динамики роста реализации новых авто в РФ, в августе объемы вновь "ушли в минус".
Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus
Новые автомобили11:34
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова посетила больницы восточного Оренбуржья

С главными врачами лечебных учреждений обсудили вопрос модернизации инфекционной службы и организации помощи пациентам пульмонологического профиля восточного Оренбуржья.
ОренИнформ02:01
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Россиян предупредили об опасности корвалола и валокордина

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов рассказал, что во время самоизоляции россияне реже умирали от болезней сердца, несмотря на прогнозы роста такой смертности из-за сокращения активности людей старше 65 лет.
Lenta.ru10:35
14

Главный тренер ФК «Химки» Гунько может быть отправлен в отставку

Напомним, 12 сентября «Химки» проиграли на выезде екатеринбургской команде «Урал» в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. В настоящее время клуб находится на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы с тремя очками и не выиграл ни одного матча в новом сезон.
REGNUM08:24