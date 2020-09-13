Участники несанкционированной акции протеста в центре Минска стали возводить баррикады, передает "Интерфакс". По словам очевидцев, демонстранты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие предметы. Из них они сооружают баррикады на проезжей части.