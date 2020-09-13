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Газета.Ru
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Участники несанкционированной акции протеста в центре Минска стали возводить баррикады, передает "Интерфакс". По словам очевидцев, демонстранты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие предметы. Из них они сооружают баррикады на проезжей части.В источнике
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РИА Новости

Демонстранты в Минске начали строить баррикады

РИА Новостивчера в 12:35
RT на русском

СМИ сообщили о строительстве протестующими баррикад в Минске

RT на русскомвчера в 12:33
Lenta.ru

В Минске протестующие начали строить баррикады

Lenta.ruвчера в 11:36
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Газета.Ruвчера в 11:50
Вести.Ru

Минские протестующие строят баррикады, брестских разгоняют водометы

Вести.Ruвчера в 11:01
URA.Ru

Протестующие в Беларуси начали строить баррикады

URA.Ruвчера в 10:37
Интерфакс

Протестующие в Минске начали строить баррикады

Интерфаксвчера в 10:29

Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подавляющим большинством голосов победил на выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии края.
Интерфакс18:56
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Кобзев набирает 60,4% на выборах главы Иркутской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,4% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 92,8% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных на информационном табло ЦИК, демонстрируемом в эфире канала "Россия-24".
ТАСС18:51
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Медведева заявила, что не сильно расстроилась из-за неудачного проката

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева неудачно исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России, который завершились на арене "Мегаспорт" в Москве.
Российская газетавчера в 13:00
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБКвчера в 12:16
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Анкара наращивает военный бюджет

Военные расходы выросли Турецкие солдаты Msb.gov.tr Как передает Aktif Haber, в 2020 году по сравнению с предыдущими годами в государственном бюджете Турции предусмотрено намного больше средств на военные расходы и затраты, направленные на обеспечение безопасности — 145 миллиардов турецких лир, что составляет около 13% всего бюджета.
REGNUMвчера в 04:32

Явка на электронном голосовании на довыборах в Москве составила 94,6%

Окончательная явка на электронном голосовании на довыборах в Москве - 94,6%, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.
РИА Новостивчера в 13:48