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Газета.Ru
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Участники несанкционированной акции протеста в центре Минска стали возводить баррикады, передает "Интерфакс". По словам очевидцев, демонстранты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие предметы. Из них они сооружают баррикады на проезжей части.В источнике
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РИА Новости

Демонстранты в Минске начали строить баррикады

РИА Новости12:35
Lenta.ru

В Минске протестующие начали строить баррикады

Lenta.ru11:36
Газета.Ru

Демонстранты в Минске начали строить баррикады на проезжей части

Газета.Ru11:50
RT на русском

СМИ сообщили о строительстве протестующими баррикад в Минске

RT на русском12:33
Вести.Ru

Минские протестующие строят баррикады, брестских разгоняют водометы

Вести.Ru11:01
URA.Ru

Протестующие в Беларуси начали строить баррикады

URA.Ru10:37
Интерфакс

Протестующие в Минске начали строить баррикады

Интерфакс10:29

Министр финансов Нидерландов заявил, что Air France—KLM может не пережить нынешний кризис

Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра заявил в воскресенье в эфире одного из местных телеканалов, что авиакомпания Air France—KLM может не пережить нынешний кризис, если ей не удастся снизить издержки.
Коммерсантъ15:16

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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Казарцев показал 11 желтых и удалил игрока в первом матче в ФНЛ после игры «Спартак» – «Сочи»

Судья обслужил матч Олимп-ФНЛ «Балтика» – «Велес» (1:2). В ходе игры Казарцев показал 11 желтых карточек (8 – игрокам «Балтики»), а также удалил защитника хозяев Артема Мещанинова за второе предупреждение.
Sports.ru15:59