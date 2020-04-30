Политика

КоммерсантъКоммерсантъДемонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны.
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Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

Lenta.ru17:23

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ15:33

«Коммерсант»: мозаику с изображением Путина в храме Минобороны демонтировали

Дождь17:06

Мозаику с изображением Путина демонтировали в храме Минобороны

Газета.Ru16:42

«Коммерсант»: Демонтирована мозаика с изображением Владимира Путина в главном храме Вооружённых сил Росси

Эхо Москвы16:01

Мозаику с изображением президента РФ и других чиновников убрали из храма

News.ru17:12

Вообще-то Путин считает, что с мозаикой поторопились

Труд28 апреля в 17:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:10, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

Первый канал 28 апреля в 00:35
2,1K
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
4,9K
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
4,4K
Футбол

«У Дзюбы нет скорости. А Кокорину нужно уезжать». Юрий Белоус — о будущем двух форвардов и ситуации в «Локо»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива», ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, — о двух сценариях завершения футбольного сезона в России, Семине, Тедеско, Дзюбе, Кокорине и фильме о Стрельцове Стрельцов — Вы были консультантом фильма об Эдуарде Стрельцове.
Спорт-Экспресс 13:00
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

1. Нерабочие дни из-за эпидемии коронавируса продлены до 11 мая Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главами регионов 28 апреля.
Lenta.ru 17:02
Наука

Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами

Палеонтологи пришли к выводу, что спинозавры весившие порядка 7,5 тонн и достигавшие в длину 18 метров, были хорошими пловцами.
RuNews24.ru 16:20
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Происшествия

Севастополь выделил миллион рублей семье пропавшего пилота Су-27

Семья пилота истребителя Су-27, пропавшего в марте над Черным морем, получит в качестве материальной помощи миллион рублей из бюджета Севастополя.
Российская газета 05:51
19
Здоровье

В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза

В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.
РБК 08:46
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Эль-Кунейтра

Пять ракет с территории Голанских высот выпустила по объектам в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии израильская армия.
РЕН ТВ 17:43
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
1,5K
Общество

Шесть сотрудников «Роскосмоса» умерли с КОВИД

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем аккаунте в Twitter, что на предприятиях российской ракетно-космической отрасли коронавирусом заболели до 173 человек, а умерли с диагнозом КОВИД шесть сотрудников.
Невские Новости 16:56
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Экономика

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
35
Общество

Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
279
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
395
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин высмеял семью Яны Рудковской

Андрей и вовсе не постеснялся и публично высмеял сына Яны Рудковской Сашу Плющенко.
Bimru.ru 04:19
1
Происшествия

На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек

Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:20
31
Шоу-бизнес

Влад Топалов расплакался в прямом эфире

Слово и Дело 02:36
39
Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала пикантное фото в прозрачном плаще

33-летняя Глюкоза любит обнажаться перед камерой и может себе это позволить, так как имеет отличную фигуру, хоть и является мамой двоих детей.
RuNews24.ru 02:08
7
Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
92
Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
6
Здоровье

Обнаружено шесть новых симптомов коронавируса

Американские врачи обнаружили шесть новых симптомов коронавируса, сообщает The Mirror.
Lenta.ru 27 апреля в 21:47
106
Общество

Системы определения антител внедрят в Москве в ближайшие недели

Системы по определению антител коронавируса будут массово внедрены в ближайшие 1-2 недели в Москве, они будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 13:34
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Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
14
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину выписали из больницы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.
ТАСС 16:23
Политика

Помпео: США намерены не допустить продажи оружия Ирану

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что штаты не вернутся к ядерной сделке с Ираном и будут всячески способствовать тому, чтобы у последнего не появилось новое оружие.
Вестник Кавказа 00:53
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Наука

Терагерцовый лазер помог снять спектр тримера воды в области низких частот

Ученые под руководством Мартины Хавенит (Martina Havenith) из Рурского университета в Бохуме смогли этим методом получить спектры тримера воды в более низкочастотной области (от 70 до 620 обратных сантиметров), получив информацию об энергиях трансляционных и либрационных мод в плоскости кластера и вне ее.
N+1 02:35
Армия и оружие

The National Interest: Россия обладает самой мощной в мире пушкой

Новые достоинства российской самоходки «Малка» оценило американское издание The National Interest, назвав ее самой мощной пушкой в мире.
ПолитРоссия 28 апреля в 11:58
3
Футбол

Феллайни одолжит €3 млн льежскому «Стандарду»

Бельгийский футболист Маруан Феллайни даст в долг €3 млн льежскому «Стандарду» для решения финансовых проблем.
RT на русском 09:24
Общество

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
42
Здоровье

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
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