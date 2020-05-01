Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны.

с чего всё началось

Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: „Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано“

Мозаику с изображением президента России Владимира Путина убрали из главного храма Вооруженных сил (патриарший собор в честь Воскресения Христова в Кубинке). Об этом стало известно «Коммерсанту». В настоящее время мозаичное изображение демонтировано.

Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

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