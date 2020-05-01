Политика
КоммерсантъДемонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
26 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.
Читать в источнике
Оценить994
с чего всё началось
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны.Коммерсантъ15:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Архитектор опроверг новость о появлении мозаики с Путиным в храме Минобороны
Известия28 апреля в 08:21
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:18, Ашберн
Экономика
«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам
«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
РБК 09:59
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Экономика
Индексы Уолл-стрит снижаются из-за роста безработицы в США
Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 17:20 — REGNUM Индексы Уолл-стрит стартовали в «красной зоне» 30 апреля, после очередного отчета об угрожающем росте безработицы в США.
REGNUM 10:20
Происшествия
Село в Борзинском районе закрыли на карантин из-за коронавируса
Из-за большого количества контактов в селе, было принято решение закрыть его на карантин.
Чита.Ру 09:42
Происшествия
Бывшего первого замгубернатора Курганской области отправили под арест
Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области—директора департамента агропромышленного комплекса региона Сергея Пугина.
Коммерсантъ 09:46
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 17:05
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Здоровье
Врач рассказал о диетах, повышающих риск заражения коронавирусом
"В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям", - рассказала РИА Новости Бурляева.
РИА Новости 20:23
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости 10:44
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Экономика
Forbes подсчитал потери российского рынка недвижимости
В апреле 2019 года совокупный арендный доход участников рейтинга Forbes «Короли российской недвижимости» превышал 650 миллионов долларов, в этом году — всего 250 миллионов долларов.
Компания 11:49
Политика
Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая
Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный согласились провести онлайн-дебаты.
РБК 19:04
Общество
Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области
Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia 04:21
Здоровье
Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
Политика
США сделают все для продления эмбарго на поставки оружия Ирану
Госсекретарь США Майк Помпео в рамках брифинга для журналистов в Вашингтоне заявил, США сделают все для продления эмбарго на поставки оружия Ирану, которое истекает в октябре 2020 года.
РИА Новости вчера в 10:39
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отмечает день рождения
Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров. Артисту исполняется уже 53 года.
Экспресс газета 00:00
Политика
«Нормандская четверка» считает необходимым продолжение работы СММ ОБСЕ
Участники переговоров в нормандском формате считают необходимым продолжение работы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.
Известия 10:41
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Авто
УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Общество
Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом
Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 12:28
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
Ньюс-НН вчера в 09:30
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe 09:43
Общество
Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом
"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС 05:03
Здоровье
В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией
В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания 10:47