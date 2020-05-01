Политика

КоммерсантъКоммерсантъДемонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

26 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.
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с чего всё началось

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ15:33

Подробнее о событии

Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

Lenta.ru17:23

СМИ узнали о демонтаже мозаики с портретом Путина в храме парка «Патриот»

РБК18:15

Из главного храма Минобороны убрали мозаику с Владимиром Путиным

Эхо Москвы20:06

Мозаику с изображением Путина убрали из храма Минобороны

URA.Ru18:55

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ15:33

Архитектор опроверг новость о появлении мозаики с Путиным в храме Минобороны

Известия28 апреля в 08:21

Мозаики с изображением Путина в храме ВС РФ не будет, — архитектор

РЕН ТВ28 апреля в 07:38
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Экономика

«Бизнес надо покупать надолго»: советы Уоррена Баффета молодым инвесторам

«Инвестор должен выработать в себе привычку покупать часть бизнеса, а не что-то, что колеблется на графике и имеет уровни сопротивления или 200-дневные средние скользящие», — говорит Баффет, имея в виду элементы технического анализа.
РБК 09:59
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Экономика

Индексы Уолл-стрит снижаются из-за роста безработицы в США

Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 17:20 — REGNUM Индексы Уолл-стрит стартовали в «красной зоне» 30 апреля, после очередного отчета об угрожающем росте безработицы в США.
REGNUM 10:20
Происшествия

Село в Борзинском районе закрыли на карантин из-за коронавируса

Из-за большого количества контактов в селе, было принято решение закрыть его на карантин.
Чита.Ру 09:42
Происшествия

Бывшего первого замгубернатора Курганской области отправили под арест

Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего первого заместителя губернатора Курганской области—директора департамента агропромышленного комплекса региона Сергея Пугина.
Коммерсантъ 09:46
57
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
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Политика

Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb 17:05
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Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
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Здоровье

Врач рассказал о диетах, повышающих риск заражения коронавирусом

"В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям", - рассказала РИА Новости Бурляева.
РИА Новости 20:23
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости 10:44
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Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости 17:57
17
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
4,4K
Экономика

Forbes подсчитал потери российского рынка недвижимости

В апреле 2019 года совокупный арендный доход участников рейтинга Forbes «Короли российской недвижимости» превышал 650 миллионов долларов, в этом году — всего 250 миллионов долларов.
Компания 11:49
Политика

Захарова и Навальный согласились на онлайн-дебаты 1 мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и оппозиционный политик Алексей Навальный согласились провести онлайн-дебаты.
РБК 19:04
312
Общество

Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia 04:21
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Здоровье

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
96
Политика

США сделают все для продления эмбарго на поставки оружия Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео в рамках брифинга для журналистов в Вашингтоне заявил, США сделают все для продления эмбарго на поставки оружия Ирану, которое истекает в октябре 2020 года.
РИА Новости вчера в 10:39
5
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
1,6K
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отмечает день рождения

Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров. Артисту исполняется уже 53 года.
Экспресс газета 00:00
6
Политика

«Нормандская четверка» считает необходимым продолжение работы СММ ОБСЕ

Участники переговоров в нормандском формате считают необходимым продолжение работы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.
Известия 10:41
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
56
Авто

УАЗ показал дом на колесах на базе УАЗ «Буханки»

УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07
56
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
3
Общество

Сергей Собянин: Москва прошла четверть пути в ситуации с коронавирусом

Москва прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва 12:28
129
Общество

Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»

На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
73
Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

Евро потерял в стоимости 11 копеек, опустившись до 80,09 рубля.
Ньюс-НН вчера в 09:30
Авто

В России на продажу выставили самый дорогой Lexus

Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe 09:43
24
Общество

Кабмин выделит дополнительные средства на помощь россиянам за рубежом

"Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа", - сказал премьер.
ТАСС 05:03
267
Здоровье

В пяти регионах России резко выросла заболеваемость пневмонией

В январе — феврале 2020 года заболеваемость пневмонией в каждом третьем регионе выросла на 10%.
Компания 10:47
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Как работают Яндекс.Новости?
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