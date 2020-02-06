Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании. Газета, по словам Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.

с чего всё началось

Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов. Об этом в интервью RTVI сообщил сам Демьян Кудрявцев.

Политика В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.

Спорт Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.

Общество В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.

Культура Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж Хорошие новости для поклонников сериала «Ведьмак», во втором сезоне проекта появится новый персонаж, которого не было ни в книгах, ни в компьютерных играх, но который будет иметь крайне важное значение для сюжета повествования.

Происшествия Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.

Происшествия Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.

Технологии Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.

Интернет Google Chrome начнет блокировать навязчивую видеорекламу Реклама в виде одного или нескольких роликов длительностью от 31 секунды, которая появляется в начале видео и которую невозможно пропустить в течение первых пяти секунд.

Политика Путин поблагодарил молодых ученых за преданность делу Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых ученых за исследования и подчеркнул важность их работы для страны.