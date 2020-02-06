Общество

РБКРБКДемьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Новым владельцем газеты «Ведомости» уже больше года является бизнес-партнер Демьяна Кудрявцева Владимир Воронов. Об этом в интервью RTVI сообщил сам Демьян Кудрявцев.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Демьян Кудрявцев объявил, что он больше не владелец газеты «Ведомости»

Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании. Газета, по словам Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.
Телеканал RTVI07:19

Подробнее о событии

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Интерфакс08:36

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

ТАСС08:29

Демьян Кудрявцев объявил, что он больше не владелец газеты «Ведомости»

Телеканал RTVI07:19

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Forbes07:56

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Коммерсантъ07:49

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

РБК07:40

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Lenta.ru08:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Политика

В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя

Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.
РИА Новости 07:29
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу

На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
РИА Новости 08:21
Экономика

Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
RT на русском 07:59
Футбол

В АПЛ вернули прежние сроки летнего трансферного окна

На собрании клубов английской Премьер-лиги было принято решение о возврате к прежним срокам летнего трансферного окна.
Евро-футбол.ру 07:18
Культура

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 00:36
Общество

В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-13» с экипажем МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане, говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
РБК 04:41
Общество

В Ростовской области на трассе М-4 образовалась 30-километровая пробка

В Ростовской области ограничили движение пассажирских автобусов по трассе М-4 «Дон», где из-за непогоды образовалась пробка в 30 км. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, портал 161.ru.
Известия 06:51
Политика

Путин прокомментировал призывы внедрить систему распределения в вузах

Российский президент Владимир Путин прокомментировал призывы внедрить систему распределения в вузах.
Политика Сегодня 08:05
Армия и оружие

Турецкие войска обстреляли позиции сирийской армии у города Саракиб

Отряды турецкой армии обстреляли позиции сирийской армии, которые дислоцированы возле города Саракиб в провинции Идлиб, сообщает Al-Jazeera.
Взгляд.ру 08:36
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Культура

Скончался легендарный актёр Кирк Дуглас

Умер голливудский актёр Кирк Дуглас. Легендарный голливудский актёр Кирк Дуглас ушёл из жизни в возрасте 103 лет.
Ореанда-Новости 01:27
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появится уникальный персонаж

Хорошие новости для поклонников сериала «Ведьмак», во втором сезоне проекта появится новый персонаж, которого не было ни в книгах, ни в компьютерных играх, но который будет иметь крайне важное значение для сюжета повествования.
Телепрограмма 05:56
Происшествия

Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока

Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
РИА Новости 07:13
Общество

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Российская газета вчера в 10:46
Происшествия

Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Интерфакс 08:35
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

РИА Новости вчера в 17:29
Кино

Сэм Рэйми может снять сиквел «Доктора Стрэнджа»

Режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми ведет переговоры со студией Marvel о съемках сиквела "Доктора Стрэнджа".
ИА InterMedia 03:17
Технологии

Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
Astera вчера в 04:50
Интернет

Google Chrome начнет блокировать навязчивую видеорекламу

Реклама в виде одного или нескольких роликов длительностью от 31 секунды, которая появляется в начале видео и которую невозможно пропустить в течение первых пяти секунд.
CNews 07:27
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии покупать нефть у России по мировым ценам, сообщает БелТа.
Моя Москва.онлайн 04 февраля в 06:52
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Политика

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Ведомости вчера в 16:31
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК вчера в 02:03
Политика

Путин поблагодарил молодых ученых за преданность делу

Президент России Владимир Путин поблагодарил молодых ученых за исследования и подчеркнул важность их работы для страны.
Известия 07:02
Шоу-бизнес

Дату свадьбы перенесла Анастасия Волочкова

Балерина перенесла дату на 10 дней. Еще несколько недель назад Анастасия Волочкова объявила о том, что в этом году собирается замуж.
Privet-Rostov.ru 03:52
Кино

Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России 05:32
Политика

Тимошенко поранилась во время драки за место спикера в Верховной раде

Известия 08:36
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное