Общество

ТАССТАССДемьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
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Демьян Кудрявцев объявил, что он больше не владелец газеты «Ведомости»

Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании. Газета, по словам Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.
Телеканал RTVI07:19

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«Нас называли лондонской мафией»: друг Березовского оказался владельцем газеты «Ведомости»

Forbes11:20

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Интерфакс08:36

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

РБК07:40

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Lenta.ru08:01

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Коммерсантъ07:49

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

ТАСС08:29

Демьян Кудрявцев объявил, что он больше не владелец газеты «Ведомости»

Телеканал RTVI07:19
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Политика

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Карантинные меры в школах вводятся с 8 февраля и до особого распоряжения.
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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