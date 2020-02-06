Общество

ТАССТАССДемьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
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Демьян Кудрявцев объявил, что он больше не владелец газеты «Ведомости»

Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании. Газета, по словам Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.
Телеканал RTVI07:19

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У газеты «Ведомости» сменился владелец

Интерфакс08:36

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

ТАСС08:29

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Lenta.ru08:01

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Forbes07:56

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Коммерсантъ07:49

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

РБК07:40

Демьян Кудрявцев объявил, что он больше не владелец газеты «Ведомости»

Телеканал RTVI07:19
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Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

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Ученые выращивают «пряжу» из клеток кожи человека

Команда исследователей из Франции вырастила «пряжу» из клеток кожи человека, которую они называют «человеческим текстилем».
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В Кисловодске у матери-вегетарианки изъяли истощенную дочку

В Кисловодске органы опеки изъяли у матери дочку полутора лет, которая была истощена.
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Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам тюрьмы за убийство

Мособлсуд приговорил брата бывшего владельца Черкизовского рынка Рафика Исмаилова к 17 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.
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Происшествия

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Регион online 04 февраля в 23:43
Политика

В ЕБРР оценили последствия нефтяного кризиса для Белоруссии

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти заявил, что для белорусской экономики возможны негативные последствия из-за нефтяного кризиса.
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В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который предупреждал коллег о появлении коронавируса и впоследствии заразился им, скончался в Китае.
РБК 11:16
Экономика

Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику

Коронавирусная инфекция нового типа 2019-nCoV, вспышка которой была зафиксирована в Китае в конце прошлого года, может оказать существенное влияние на мировую и российскую экономику.
РБК 11:27
Политика

Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
DP.RU 09:45
Политика

Посольство оценило доклад литовских спецслужб о «российской угрозе»

Доклад литовских спецслужб о "российской угрозе" производит удручающее впечатление, заявили в посольстве России в Вильнюсе.
РИА Новости 09:25
Армия и оружие

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
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Жан-Поль Готье назвал причину «некрасивости» русских мужчин

Взгляд.ру 09:09
Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 09:01
Общество

ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Ведомости 05:06
Культура

Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Газета Кемерова вчера в 00:21
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Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов попал на видео во время танца со стриптизершами в одном из самых дорогих клубов Киева Queen.
Lenta.ru 09:51
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Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края

Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
РИА Новости 11:15
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Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАСС 09:53
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В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

Автобус, следовавший по маршруту Горловка-Севастополь, перевернулся в районе города Новоазовск на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, два человека погибли, 18 пострадали, сообщил глава города Горловка Иван Приходько.
РИА Новости 10:28
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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 05:05
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
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Напомним, накануне аналогичный случай произошел на пляже "Ласточкино гнездо": мужчину и девушку смыло высокой волной в штормящее море, и спастись им не удалось.
Российская газета 06:47
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
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Происшествия

В Москве врачи онкодиспансера задержаны за продажу лекарств на сторону

Оказалось, что руководитель отделения онкологического диспансера и двое подчиненных ему врачей фальсифицировали отчетную документацию, чтобы похищать закупленные за госсчет лекарственные препараты.
Российская газета 11:08
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Армия и оружие

Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии могут подписать до конца года

Позднее директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил на авиасалоне МАКС-2019, что контракт на поставку "Иглы-С" в Индию планируется подписать в ближайшее время.
РИА Новости 01:04
Экономика

Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.
РБК 09:44
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 04 февраля в 14:38
Здоровье

Искусственный интеллект предсказал 53 миллиона смертей от коронавируса

«Коронавирус может заразить 2,5 миллиарда человек в течение 45 дней и убить 52,9 миллиона из них», – говорится в исследовании.
МИР 24 08:38
Армия и оружие

Новейший российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно закончились.
Политика Сегодня 04 февраля в 20:39
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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