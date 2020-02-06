Общество

ТАССТАССДемьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
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с чего всё началось

Демьян Кудрявцев объявил, что он больше не владелец газеты «Ведомости»

Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании. Газета, по словам Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.
Телеканал RTVI07:19

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«Нас называли лондонской мафией»: друг Березовского оказался владельцем газеты «Ведомости»

Forbes11:20

Демьян Кудрявцев объявил, что он больше не владелец газеты «Ведомости»

Телеканал RTVI07:19

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

ТАСС08:29

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Lenta.ru08:01

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Коммерсантъ07:49

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»

РБК07:40

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Интерфакс08:36
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Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
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Lenta.ru 14:08
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Капитан и основатель B8 Esports Данил Dendi Ишутин рассказал, что изначально команда планировала играть квалификации на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 с Зауром Cooman Шахмурзаевым.
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Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
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Владимир Драчев: «К концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как сборная России будет усилена к чемпионату мира в Антхольце.
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Политика

В Чувашии создали новое министерство

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Заседание посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, поставленных в майском Указе Президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.
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Технологии

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
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Армия и оружие

Появилось видео отражения ракетной атаки в Дамаске ПВО Сирии

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Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
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Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
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Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
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Товарооборот России и Великобритании вырос сразу на четверть

Торговый оборот между Россией и Великобританией по итогам года достиг 17 миллиардов долларов, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
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Гаджеты

Компания Realme презентовала главного конкурента Redmi 9A

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В 2017 и 2018 годах американский писатель занимал вторые строчки. В течение восьми лет лидером по продаваемости была Дарья Донцова.
Вести.Ru 14:28
Политика

Трамп сравнил процедуру импичмента с адом

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Общество

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти

Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
РБК 05:53
Происшествия

В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь

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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

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РБК вчера в 16:00
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Демьян Кудрявцев
Российский предприниматель
Российский медиаменеджер и предприниматель, в настоящее время владелец газет «The Moscow Times», «Ведомости» и агентства «Ясно Communication Agency». Известен также как поэт и прозаик. Кудрявцев в 2006-2012 годах был генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», а в 2012 году и «Коммерсантъ-Холдинг».
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