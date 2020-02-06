Общество
ТАССДемьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
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Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании. Газета, по словам Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.Телеканал RTVI07:19
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