Член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании. Газета, по словам Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнера Владимира Воронова.

с чего всё началось

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

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