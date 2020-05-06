Общество

Взгляд-инфоВзгляд-инфоДень Победы. Над Саратовом пролетели вертолеты и бомбардировщики

Сегодня утром над Саратовом пролетел клин стратегических бомбардировщиков Ту-95 и вертолетов, а также "Белые лебеди". Самолеты взлетели с Энгельсской авиабазы, чтобы отправиться на авиационный парад Победы в Москву.
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День Победы. Над Саратовом торжественно пролетели вертолеты и бомбардировщики

Четвертая Власть02:10

День Победы: над Саратовом пролетела боевая авиация, а на площади Ленина играют военные марши

Московский Комсомолец04:00

Самолеты Энгельсской авиабазы пролетели над Красной площадью с видеокамерами на фюзеляжах

FreeNews-Volga03:32

День Победы в Саратове отметили пролетом авиации и пробегом ретроавтомобилей

СаратовБизнесКонсалтинг08:00

День Победы. Над Саратовом пролетели вертолеты и бомбардировщики

Взгляд-инфо02:06

Парад Победы 9 мая 2020 года: бомбардировщики из Энгельса пролетят над Москвой, прямая онлайн-трансляция

КП - Саратов02:48

Саратовцы первыми из россиян увидели «Медведей» и «Белых лебедей», которые полетели на парад Победы в Москву. Фоторепортаж

Версия-Саратов02:05
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
2,1K
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
17
Общество

Путин присоединился к «Бессмертному полку»

Вести.Ru 08:21
164
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
930
Космос

Таинственная радиовспышка впервые произошла в нашей галактике

Вести.Ru 06 мая в 05:14
14
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа

Роспотребнадзор назвал отличия новой коронавирусной инфекции и гриппа.
ProstoProSport 08:13
41
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
147
Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости 07 мая в 22:05
31
Общество

Мясников опроверг информацию о платных интервью

Как сообщает агентство, ранее журналистка Ирина Шихман заявила, что Мясников якобы запросил 88 тыс. рублей за комментарий по ситуации с коронавирусом в стране.
Rambler News Service вчера в 11:15
258
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
2,6K
Футбол

Бывший игрок «Спартака» обвиняется в угрозах убить жену и тёщу

Soccer.ru 07:40
2
Армия и оружие

Корабли НАТО ушли из Баренцева моря

Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
3,1K
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
219
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
585
Общество

Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области на 9 мая коронавирус подтвердился еще у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 674 человека, сообщили в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Южная служба новостей 04:01
24
Общество

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02
611
Общество

Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха

Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
570
Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы и восхитила поклонников

Уругвайская певица Наталья Орейро восхитила пользователей сети, исполнив советскую песню в честь Дня Победы.
Lenta.ru 07:40
68
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

В Роспатенте зарегистрировано три новых наименования для моделей Lada: Tensa, Forta и Kayna.
32CARS.ru 07 мая в 08:09
342
Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
460
Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:27
98
Армия и оружие

В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью

В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Общество

В Карелии выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции

На сегодняшний день в Карелии после заражения COVID-19 выздоровели 34 человека, 5 из них за сегодня.
ГТРК Карелия 03:39
5
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
738
Футбол

Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России

Спорт-Экспресс 07:24
Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
148
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 07 мая в 15:44
528
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета 07 мая в 16:47
2,1K
Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил перед россиянами

Будущее России. Национальные проекты 03:00
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