Сегодня утром над Саратовом пролетел клин стратегических бомбардировщиков Ту-95 и вертолетов, а также "Белые лебеди". Самолеты взлетели с Энгельсской авиабазы, чтобы отправиться на авиационный парад Победы в Москву.

День Победы. Над Саратовом пролетели вертолеты и бомбардировщики

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