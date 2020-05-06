Общество
Взгляд-инфоДень Победы. Над Саратовом пролетели вертолеты и бомбардировщики
Сегодня утром над Саратовом пролетел клин стратегических бомбардировщиков Ту-95 и вертолетов, а также "Белые лебеди". Самолеты взлетели с Энгельсской авиабазы, чтобы отправиться на авиационный парад Победы в Москву.
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День Победы: над Саратовом пролетела боевая авиация, а на площади Ленина играют военные марши
Московский Комсомолец04:00
День Победы в Саратове отметили пролетом авиации и пробегом ретроавтомобилей
СаратовБизнесКонсалтинг08:00
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