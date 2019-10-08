Религия
ОГТРК Ямал-РегионДень Сергия Радонежского отмечают православные
Сегодня православная церковь чтит память одного из самых почитаемых святых - преподобного Сергия Радонежского.
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День памяти святого Сергия Радонежского: Что можно и нельзя делать 8 октября
Пятый каналвчера в 17:33
Великий хранитель земли Русской. Православные вспоминают Сергия Радонежского
Телеканал 360°вчера в 15:44
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:29, Вашингтон
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
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Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor вчера в 03:33
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Школьник с «прической Ибрагимовича» встретился с Дзюбой
ТК Звезда вчера в 13:07
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Заворотнюк выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
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Новиков назначен и. о. главного тренера «Динамо»
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Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции на севере Сирии
Вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции, которую планирует провести Турция на севере Сирии, следует из заявления Белого дома после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана.
РЕН ТВ 06 октября в 23:24
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В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
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Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
РЕН ТВ вчера в 18:40
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Экономика
Счетная Палата оценила рост российского кинопроката за последние годы
Российский рынок кинопроката в последние годы показал положительную динамику роста.
Экономика сегодня 02:44
Общество
В России появится новая возрастная маркировка
Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и др).
РИА Новости 01:12
Футбол
Мариу рассказал, почему принял решение перейти в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который был вызван в сборную Португалии на матчи отбора чемпионата Европы — 2020, рассказал, почему принял решение перейти в стан «железнодорожников».
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Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
Ведомости вчера в 07:37
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Происшествия
В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно сел самолёт
В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно приземлился самолёт компании «ЮТэйр» сегодня, 7 октября, передают «РИА Новости».
Вести Воронеж вчера в 11:36
Общество
Сотни преподавателей выступили против переезда СПбГУ за город
Эксперты и универсанты оценивают изменения скорее отрицательно Более 800 преподавателей, выпускников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета в открытом письме выразили недовольство по вопросу переезда СПбГУ в Пушкинский район, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 10:59
Наука
Британцы доверят региональные авиаперевозки гибридным самолетам
Британский консорциум Cranfield Aerospace Solutions занялся разработкой проекта конвертации пассажирского самолета Britten-Norman Islander с поршневыми двигателями в гибридный летательный аппарат.
N+1 вчера в 03:13
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Борисова и Волочкова повздорили в телеэфире из-за Бочкаревой
Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова повздорили в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ из-за истории с актрисой Натальей Бочкаревой, которая ранее якобы была задержана из-за наркотиков.
Газета.Ru вчера в 02:37
Наука
В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Faktom вчера в 07:42
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33