Религия

ОГТРК Ямал-РегионОГТРК Ямал-РегионДень Сергия Радонежского отмечают православные

Сегодня православная церковь чтит память одного из самых почитаемых святых - преподобного Сергия Радонежского.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Жизнь Преподобного Сергия Радонежского

БМ2401:34

День Сергия Радонежского 2019: что нельзя делать в праздник

Алтапрессвчера в 19:30

Преставление Сергия Радонежского: что запрещалось делать православным

SM Newsвчера в 20:31

Главное чудо святого Сергия Радонежского

Российская газетавчера в 23:29

День памяти святого Сергия Радонежского: Что можно и нельзя делать 8 октября

Пятый каналвчера в 17:33

Великий хранитель земли Русской. Православные вспоминают Сергия Радонежского

Телеканал 360°вчера в 15:44

День Сергия Радонежского 2019: когда отмечают, традиции и народные приметы

ФАНвчера в 10:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:29, Вашингтон
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Происшествия

Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor вчера в 03:33
Футбол

Школьник с «прической Ибрагимовича» встретился с Дзюбой

ТК Звезда вчера в 13:07
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Футбол

Новиков назначен и. о. главного тренера «Динамо»

RT на русском 03:01
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Армия и оружие

США отказались участвовать в военной операции Турции на севере Сирии

Вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции, которую планирует провести Турция на севере Сирии, следует из заявления Белого дома после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана.
РЕН ТВ 06 октября в 23:24
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве

Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
РЕН ТВ вчера в 18:40
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Экономика

Счетная Палата оценила рост российского кинопроката за последние годы

Российский рынок кинопроката в последние годы показал положительную динамику роста.
Экономика сегодня 02:44
Общество

В России появится новая возрастная маркировка

Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и др).
РИА Новости 01:12
Экономика

В Китае фермер вырастил свинью размером с медведя

REGNUM 02:18
Футбол

Мариу рассказал, почему принял решение перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, который был вызван в сборную Португалии на матчи отбора чемпионата Европы — 2020, рассказал, почему принял решение перейти в стан «железнодорожников».
Чемпионат 00:26
Политика

Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Происшествия

Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка

Ведомости вчера в 07:37
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Происшествия

В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно сел самолёт

В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно приземлился самолёт компании «ЮТэйр» сегодня, 7 октября, передают «РИА Новости».
Вести Воронеж вчера в 11:36
Общество

Сотни преподавателей выступили против переезда СПбГУ за город

Эксперты и универсанты оценивают изменения скорее отрицательно Более 800 преподавателей, выпускников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета в открытом письме выразили недовольство по вопросу переезда СПбГУ в Пушкинский район, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 10:59
Наука

Британцы доверят региональные авиаперевозки гибридным самолетам

Британский консорциум Cranfield Aerospace Solutions занялся разработкой проекта конвертации пассажирского самолета Britten-Norman Islander с поршневыми двигателями в гибридный летательный аппарат.
N+1 вчера в 03:13
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Борисова и Волочкова повздорили в телеэфире из-за Бочкаревой

Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова повздорили в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ из-за истории с актрисой Натальей Бочкаревой, которая ранее якобы была задержана из-за наркотиков.
Газета.Ru вчера в 02:37
Наука

В Арктике зафиксирован рекордный выброс метана

Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
Faktom вчера в 07:42
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

РИА Новости 02:05
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергий Радонежский
Монах
Иеромонах Русской церкви, основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное