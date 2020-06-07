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Религия День Святой Троицы. История и традиции праздника Отмечается Троица всегда в 50-й день после Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.

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