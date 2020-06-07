Религия
НИА-ТомскДень Святой Троицы празднуют сегодня православные
Православные христиане сегодня празднуют День Святой Троицы или Пятидесятницы – один из важнейших в церковном календаре. Накануне Всенощное бдение в Богоявленском Кафедральном соборе города Томска возглавил Митрополит Томский и Асиновский Ростислав.
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Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ.
— Владимир Легойда, российский общественный деятельТК Звезда вчера в 17:48
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Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Здоровье
42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
Телепорт вчера в 03:57
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Футбол
Роналд Куман: «Все знают, что я мечтаю возглавить „Барселону“»
Все знают, что я мечтаю возглавить «Барселону», надеюсь, мне еще предоставится такая возможность в будущем.
Спорт-Экспресс 04:15
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва вчера в 08:49
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Общество
В России за сутки выявили 8 984 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в РФ составило 8 984, всего в России заразились 467 673 человека.
ТАСС 03:37
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 05 июня в 13:27
Общество
МЧС установит для пляжей единые требования безопасности
Для российских пляжей планируется установить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Известия 01:11
Политика
Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов
Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина.
Газета.Ru 02:23
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские исследователи.
Evo-rus.com 01:05
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Армия и оружие
Немецкие ботинки привели в восторг грузинских солдат
Взгляд.ру 05 июня в 09:22
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело 05 июня в 01:21
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Известия 05 июня в 09:50
Общество
В Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин.
Газета.Ru 00:56
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 05 июня в 02:52
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Общество
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Религия
День Святой Троицы. История и традиции праздника
Отмечается Троица всегда в 50-й день после Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:18
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
Metaratings вчера в 16:30
Футбол
В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав
Евро-футбол.ру 05 июня в 15:37
Наука
Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий
Ученые из Ливерпульского университета считают, что человечество своими же руками создало «идеальные условия» для передачи вирусов от диких животных к человеку, а также для новых эпидемий, которые способны охватывать всю планету.
Shraibikus News 00:30
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ 05 июня в 05:12
Происшествия
В ДНР на двух шахтах произошли ЧП, погиб человек
Интерфакс 04:18