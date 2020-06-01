В России 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников. «Первого числа будет выходной в соответствии с законом», — цитирует РИА Новости парламентария.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне "Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже. 661

Наука В угольной шахте в Сербии обнаружили римский корабль Находку сделали на востоке Сербии. Корабль был построен в III веке нашей эры, сообщает портал «Популярная механика».

Общество В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина. 133

Политика Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории» На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории". 345

Политика Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7 Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право». 94

Общество Назван новый способ остановить распространение коронавируса Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса. 3

Происшествия Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США. 1

Финансы Почему рубль растет, невзирая на кризис Если в начале марта при стоимости барреля Brent в 50 долларов американская валюта торговалась на уровне 66 рублей, а рублевая стоимость нефти была 3300 рублей, то теперь, при цене Brent в 35 долларов за бочку и стоимости доллара в 70,6 рублей, она находится на отметке 2470 рублей, рассчитал Бабин. 17

Энергетика Российская нефть Urals в мае подорожала на 70% По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. 37

Авто Власти с 1 июня расширили программы льготного автокредитования Льготное автокредитование представлено с 2018 года программами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить субсидирование ставки при покупке автомобиля в кредит. 8

Футбол «Лейпциг» забил 4 гола «Кельну» и вышел на третье место в бундеслиге «Лейпциг» победил «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:2. Команда Юлиана Нагельсманна поднялась на третье место в таблице бундеслиги.