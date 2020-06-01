Политика

RT на русскомRT на русскомВ России объявят 1 июля выходным днём

В России 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников. «Первого числа будет выходной в соответствии с законом», — цитирует РИА Новости парламентария.
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Что произошло за день: понедельник, 1 июня

Интерфакс13:56

В России 1 июля объявят выходным

РБК10:27

День голосования по поправкам к Конституции будет выходным

Коммерсантъ10:14

День голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным

РИА Новости10:23

В России объявят 1 июля выходным днём

RT на русском10:17

1 июля объявили выходным днем

НГС10:23

Песков: день голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля может стать нерабочим

ТАСС10:04
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