Политика
RT на русскомВ России объявят 1 июля выходным днём
В России 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников. «Первого числа будет выходной в соответствии с законом», — цитирует РИА Новости парламентария.
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Политика
В США призвали Трампа жестко подавить протесты
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
Общество
Следующим этапом снятия ограничений в Подмосковье станет открытие ТЦ
На следующем этапе снятия коронавирусных ограничений подмосковные власти могут открыть торговые центры.
Российская газета 09:32
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Общество
В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине
Московский Комсомолец Чита 00:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС вчера в 17:17
Наука
В угольной шахте в Сербии обнаружили римский корабль
Находку сделали на востоке Сербии. Корабль был построен в III веке нашей эры, сообщает портал «Популярная механика».
Дилетант 08:20
Общество
Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня
Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.
Известия 05:16
Кино
Актеры из «Властелина колец» приняли участие в новом шоу
Известные актеры трилогии Питера Джексона "Властелин колец", созданной по мотивам одноименного романа Дж. Р. Р. Толкина, снова встретились в рамках онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
NewInform 02:40
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
РЕН ТВ 30 мая в 21:04
Политика
Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7
Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
REGNUM 16:48
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса может охватить Россию осенью, когда начнется «подъем острых респираторных вирусных инфекций».
Росбалт 30 мая в 20:06
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Игры
Ранние отзывы о The Last of Us 2: улучшили почти все, что было в оригинале
1 июня спало эмбарго на ранние превью The Last of Us 2: журналисты, получившие игру неделей ранее, смогли рассказать о впечатлениях на основе 2 часов финальной версии игры.
Cyber.sports.ru 14:01
Общество
Назван новый способ остановить распространение коронавируса
Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 10:31
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Финансы
Почему рубль растет, невзирая на кризис
Если в начале марта при стоимости барреля Brent в 50 долларов американская валюта торговалась на уровне 66 рублей, а рублевая стоимость нефти была 3300 рублей, то теперь, при цене Brent в 35 долларов за бочку и стоимости доллара в 70,6 рублей, она находится на отметке 2470 рублей, рассчитал Бабин.
Ридус вчера в 18:40
Энергетика
Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%
По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
REGNUM 13:25
Авто
Власти с 1 июня расширили программы льготного автокредитования
Льготное автокредитование представлено с 2018 года программами "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить субсидирование ставки при покупке автомобиля в кредит.
Вести.Ru 03:47
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна 08:36
Авто
Toyota начала продажи самого мощного Toyota RAV4 Prime
Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня 30 мая в 02:28
Футбол
«Лейпциг» забил 4 гола «Кельну» и вышел на третье место в бундеслиге
«Лейпциг» победил «Кельн» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 4:2. Команда Юлиана Нагельсманна поднялась на третье место в таблице бундеслиги.
Спорт-Экспресс 16:27
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me 09:59
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия 30 мая в 23:10
Авто
Haval представил тизеры нового внедорожника в стиле G-Class
Судя по фотографиям, машина имеет некоторое внешнее сходство с последними версиями Mercedes-Benz G-Class.
Car.ru вчера в 03:57
Политика
Вопрос с государственным языком на Украине решен, заявил спикер Рады
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вопрос государственного языка на Украине решен.
РИА Новости 15:42
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц и отелей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы гостиниц и отелей, а также по организации питания в них.
Daily Storm 07:25