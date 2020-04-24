Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. После одобрения соответствующего законопроекта Госдумой против переноса дня выступил Совет при президенте по правам человека (СПЧ).

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

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