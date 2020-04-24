Политика
ВедомостиПутин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. После одобрения соответствующего законопроекта Госдумой против переноса дня выступил Совет при президенте по правам человека (СПЧ).
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Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Политика
Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели
Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
АН Между строк 07:01
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
Общество
Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
Политика
Грузия может отозвать посла на Украине в случае назначения Саакашвили
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины.
Газета.Ru 12:13
Общество
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о том, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно к ней относиться.
Комсомольская правда 13:14
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Экономика
Российская биржа попадет под суд из-за американской нефти
Крупнейшая российская биржа — Московская — попадет под суд из-за претензий трейдеров, которые лишились прибыли при игре на падающей нефти американской марки WTI, сообщает РИА Новости со ссылкой на представляющую истцов юридическую компанию Milton Legal.
Lenta.ru 13:18
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Происшествия
В Перми в больнице РЖД произошла вспышка коронавируса
В пермской больнице «РЖД-Медицина» Свердловской железной дороги произошла вспышка коронавирусной инфекции.
ВЕТТА 09:14
Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
20 апреля цена фьючерсного контракта на баррель американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла минус 40 долларов.
Lenta.ru 11:29
Культура
Приближается грандиозный финал шоу «Маска» на НТВ
Piter.tv вчера в 07:12
Экономика
Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей
Социально значимым предприятиям Москвы будет выделена поддержка в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
Газета.Ru 12:38
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Происшествия
В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Авто
Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross
Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня вчера в 04:20
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
Происшествия
В Новгородской области столкнулись военный грузовик и мусоровоз
Великий Новгород, 24 апреля 2020, 18:02 — REGNUM ДТП с участием военного грузовика и мусоровоза произошло в Новгородской области.
REGNUM 11:02
Кино
Максим Галкин прошел пробы на главную роль в фильме «Дау. Наташа»
Как выяснилось, в ходе разговора Ксении с Ильей, Максим Галкин в своё время решил принять участие в пробах и прошел их.
Kleo.ru 10:09
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Энергетика
Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию.
Lenta.ru 13:26
Происшествия
В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек
В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Футбол
Чемпионат Нидерландов отменен. «Аякс» не станет чемпионом
На момент остановки чемпионата страны первое и второе места занимали "Аякс"и АЗ, набравшие по 56 очков в 25 матчах.
Вести.Ru 12:55
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Наука
Ученые установили, как коронавирус попадает в организм
Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
Общество
Попова пригрозила ужесточением карантинных мер
Власти России могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактирования людей, если они не будет соблюдать уже введенные.
Известия 13:13
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05