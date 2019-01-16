Происшествия

Накануне.RuНакануне.Ru21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура

21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс.
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Александр Усс выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагического происшествия в Курагинском районе

Наш Красноярский край08:26

Губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы

ДЕЛА.ru07:33

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РБК08:26

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После прорыва дамбы в районе Красноярского края ввели режим ЧС

Интерфакс07:13

В красноярском районе, где прорвало дамбу, объявили режим ЧС

РИА Новости07:38

В Курагинском районе объявлен режим ЧС

ТВК08:07
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Происшествия

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