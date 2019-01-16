Происшествия
Накануне.Ru21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура
21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. Будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Усс.
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Происшествия
Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии
Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
Происшествия
МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Общество
Роспотребнадзор уточнил планы о запрете пластиковых пакетов
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов в России, последним шагом которого станет полный запрет на их использование.
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Происшествия
Умер генерал-майор полиции Петербурга Константин Власов
Умер бывший замначальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, генерал-майор полиции в отставке Константин Власов.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии госпитализированной Белохвостиковой
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Теннис
Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал «Кубка Кремля»
Добавим, что в финале турнира Павлюченкова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Здоровье
По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников
«Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.
Хоккей
Зарипов подрался с Умарком во время матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подрался с форвардом уфимского «Салавата Юлаева» Линусом Умарком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя
В Москве при получении взятки 3,5 млн рублей задержали замруководителя отдела МВД по району Дорогомилово (начальника районной полиции) и его заместителя (начальника уголовного розыска), сообщили в Министерстве внутренних дел.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Общество
В штаб-квартире ООН отключили эскалаторы из-за финансовых проблем
По данным канала, в штаб-квартире ООН ради экономии уже отключили часть эскалаторов.
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
Шоу-бизнес
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича, 38-летняя Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос поженились, сообщает US Weekly со ссылкой на источники, близкие к паре.
Армия и оружие
Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Происшествия
Строящееся здание паркинга обрушилось в Санкт-Петербурге
Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.
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