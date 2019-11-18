Общество
Inc. RussiaDendy, Sega и другие ретроконсоли заняли 25% российского рынка
Самую высокую динамику в сегменте игровых приставок показали ретроконсоли — продажи приставок, популярных в 1980-х и 1990-х годах, за последние девять месяцев выросли на 75% в штуках и 40% в деньгах, заняв 25% всего рынка. Наиболее популярными среди российских геймеров стали Sega и Dendy.
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Ретроконсоли заняли четверть рынка приставок Рынок гейминга в России растет второй год подряд: за первые девять месяцев 2019 года россияне только на приставки потратили около 7,3 млрд руб. Самую высокую динамику в сегменте показали переизданные ретроконсоли, продажи которых за год выросли на 75%, заняв четверть всего рынка игровых приставок.Коммерсантъ17 ноября в 12:00
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