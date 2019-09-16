Экономика
РосбалтДенежная база в России незначительно увеличилась за август
Напомним, что по состоянию на 1 августа текущего года объем «широкой» денежной базы равнялся 16 трлн 156 млрд рублей, а за прошлый год он увеличился на 9,3% до 16 трлн 63,4 млрд рублей на 1 января 2019 года.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:48, Вашингтон
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