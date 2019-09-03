Экономика
РБК«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.). Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:31, Вашингтон
Политика
Чиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
Финансы
Индекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года
В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.
ТАСС вчера в 04:07
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Интернет
В московском метро запустили закрытый Wi-Fi с шифрованием
При подключении к Wi-Fi в метро пользователи будут видеть две точки доступа: MT и MT_FREE.
Коммерсантъ 03:01
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии
Рамблер 03:13
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В Свердловской области через сутки после открытия развалился мост Филькино, построенный администрацией Серовского городского округа.
Российская газета 03:08
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.
РБК 01:25
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Единоборства
До боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней
Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.
RT на русском 31 августа в 14:25
Здоровье
Сеть «36,6» откроет кабинеты терапевтов в своих аптеках
Прием будет платным, компания не раскрыла стоимость услуги. В ближайшее время планируется открыть три кабинета в московских аптеках сети.
Коммерсантъ 03:16
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Российская газета 01:46
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
РИА Новости вчера в 04:53
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Политика
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Происшествия
Количество жертв взрыва в Кабуле достигло 16 человек
Количество погибших в результате мощного взрыва, произошедшего в понедельник в Кабуле, достигло 16 человек, ещё примерно 100 человек пострадали.
Московский Комсомолец 00:00
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Политика
Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный
Взгляд.ру вчера в 03:26
Политика
Поклонская прокомментировала развод с мужем
Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем.
Капитал страны вчера в 12:17
Кино
Шарлиз Терон показала новый образ своей героини в боевике «Форсаж 9»
Знаменитая актриса Шарлиз Терон начала съемки в продолжении боевика «Форсаж 9» и продемонстрировала обновленный образ своей героини.
Актуальные Новости 02:56
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.
Российская газета 00:38
Политика
Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.
Известия вчера в 13:56