Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРосстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост

На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Росстата. При этом в 2012 году на депозитах было 1,18 трлн рублей, а в 2015 году вообще произошел провал.
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с чего всё началось

Денежная подушка государства выросла на $56 млрд

В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.). Растущая денежная подушка государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
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