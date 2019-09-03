Экономика
Российская газетаРосстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на данные Росстата. При этом в 2012 году на депозитах было 1,18 трлн рублей, а в 2015 году вообще произошел провал.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.). Растущая денежная подушка государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.РБК02:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM 08:21
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
Украина выплатит долг в $1,1 млрд
«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.
RT на русском 10:52
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые можно есть даже ночью
Врачи назвали семь продуктов, которые смело можно есть поздно вечером и даже ночью, пишет портал «МедикФорум».
Expert.ru 04:29
Общество
Назван самый распространенный размер груди россиянок
Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Политика
Джонсон лишился большинства в британском парламенте
Премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Борис Джонсон лишился рабочего большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии.
BFM.ru 11:22
Здоровье
Грозившие уволиться медсёстры из Владимирской области продолжат работу
30 августа сообщалось, что 12 медсестёр неврологического отделения больницы решили уволиться из-за сокращения стимулирующих выплат.
RT на русском 11:33
Кино
Диане Шурыгиной предложили сняться в «Брате-3»
В актерский состав вошли также Леня Голубков и Баря Алибасов, пресс-служба фильма заявила о приглашении Дженифер Энистон и Микки Рурка.
ИнфоСМИ 03:50
Происшествия
Дельфинарий загорелся в Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 11:41
Происшествия
Тюменские врачи удалили у ребенка огромную опухоль с зубами внутри
Редкую и сложную операцию провели детские хирурги тюменской ОКБ №2: они удалили у десятилетней девочки опухоль с волосами и фрагментами зубов внутри.
Российская газета 02:26
Шоу-бизнес
Волочкова в платье со шнуровкой презентовала свою книгу
Балерина Анастасия Волочкова вечером 2 сентября опубликовала в Instagram фотографии с презентации второго тиража своей книги «Плата за успех: откровенная автобиография».
Телепрограмма 06:07
Кино
Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года
Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.
RuNews24.ru 03:30
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Транспорт
В Петербурге открыли новую развязку ЗСД у Белоострова
В Курортном районе Петербурга сегодня, 3 сентября, для автомобилистов открылась новая развязка Западного скоростного диаметра с Новым шоссе около поселка Белоостров.
Neva.Today 11:26
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Общество
В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси
В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский канал La Chaîne Info.
Lenta.ru 09:08
Общество
В Курске почтили память жертв трагедии в Беслане
В Курске прошли траурные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
REGNUM 11:06
Происшествия
Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене
В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.
Газета.Ru 07:46
Происшествия
Подросток в США застрелил пятерых членов своей семьи
14-летний подросток был допрошен. Он признался в том, что расстрелял всех пять членов своей семьи, — говорится в сообщении.
iReactor 08:35