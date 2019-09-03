В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система (3,9 трлн руб.). Растущая денежная подушка государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.

с чего всё началось

Денежные запасы российского госсектора в прошлом году выросли на рекордные 3,87 трлн рублей ($ 56 млрд), пишет РБК со ссылкой на данные Росстата и ЦБ.

Музыка Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября» Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».

Политика Экс-глава Пентагона Мэттис назвал самую опасную страну мира Бывший руководитель военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что Пакистан является самой опасной страной в мире.

Происшествия Полицейских уличили в продаже ритуальщикам информации об умерших По данным следствия, еще в 2017 году руководитель фирмы, которая занимается ритуальными услугами, предложил оперативном дежурному отдела полиции №6 передавать ему информацию об умерших людях.

Происшествия СК прекратил преследование Жукова по делу о массовых беспорядках Следствие установило непричастность Егора Жукова к массовым беспорядкам в Москве 27 июля 2019 года, в связи с чем уголовное преследование по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки») в отношении него прекращено, а мера пресечения изменена на домашний арест, сообщает пресс-служба СК России.

Космос Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.

Космос Робот «Федор» поработал дрелью на МКС Робот «Федор», находящийся на Международной космической станции (МКС), поработал различными инструментами, в том числе дрелью.

Происшествия В Тюмени 10-летней девочке удалили опухоль с зубами и волосами Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко.

Футбол Футболисты Малком и Караваев вошли в заявку «Зенита» для участия в Лиге чемпионов Бразильский нападающий Малком и защитник Вячеслав Караваев включены в заявку санкт-петербургского "Зенита" для участия в групповом этапе футбольной Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Авто Hyundai представил новый хэтчбек Hyundai i10 Компания Hyundai официально рассекретила новое поколение своего маленького хэтчбека Hyundai i10.

Авто ГАЗ представил модернизированный «Соболь» Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.

Общество Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.

Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Происшествия В Пензе задержали 8 зарегистрированных кандидатов в Городскую думу Кандидаты проводили свою акцию на городской площади. Сейчас их везут в отдел полиции.

Экономика Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, приостановленного по апелляционной жалобе компании «Трансойл».

Общество Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей «Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.

Политика Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Происшествия В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Политика Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ Глава РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где состоится Восточный экономический форум (ВЭФ).

Политика В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки» В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.

Происшествия В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.