Экономика
Lenta.ruДеньги играющих на бирже россиян защитят
В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
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с чего всё началось
Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для последних инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций.РБК00:00
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Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
Политика
Новак заявил о готовности Украины к прямым поставкам российского газа
О готовности Украины к возобновлению поставок российского газа напрямую с 2020 года заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам консультаций РФ, Евросоюза и Украины по газу, 28 октября сообщает «Россия 24».
Армия и оружие
В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли
В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Единоборства
Однорукий боец из России вызвал на бой Конора Макгрегора
Однорукий российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян бросил вызов экс-чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.
Общество
Судья незаконно подтвердил право ФСБ изымать декларацию об амнистии
Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала.
Футбол
Футболист «Рубина» Фомин выписан из больницы
Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Экономика
Бизнес сможет переводить в российские офшоры частные фонды
Депутаты Госдумы предложили переводить в российские офшоры не только компании, но и фонды, которые управляют активами предпринимателей.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Авто
Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Происшествия
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
Политика
Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму
Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, сообщает пресс-служба СР.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Общество
Первый канал исказил сюжет известной компьютерной игры и назвал ее «зомбирующей»
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Авто
Стартовала реализация Hyundai Creta обновленной генерации
Корейский производитель Hyundai дал старт продаж компакт-кросса ix25/Creta следующей генерации, который уже предлагается в дилерских центрах бренда в четырех комплектациях.
Происшествия
В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Армия и оружие
Американцы испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2
В случае, если летные испытания первого модернизированного бомбардировщика пройдут успешно, Northrop Grumman должна будет смонтировать новые системы на все B-2.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Происшествия
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.