Экономика

Lenta.ruLenta.ruДеньги играющих на бирже россиян защитят

В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
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с чего всё началось

ЦБ обяжет брокеров покрывать биржевые убытки непротестированных игроков

Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для последних инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций.
РБК00:00

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ЦБ обяжет брокеров покрывать биржевые убытки непротестированных игроков

РБК00:00

Инвесторам оставили переходный период

Коммерсантъвчера в 19:10

ЦБ предложил обязать брокеров покрывать убытки непротестированных инвесторов

Ведомости02:18

Деньги играющих на бирже россиян защитят

Lenta.ru04:36

ЦБ обяжет брокеров покрывать убытки играющих на бирже россиян

АБН05:21

Брокеров обяжут покрывать чужие биржевые убытки

Право.ру03:57

Неквалифицированные инвесторы не смогут работать с форекс-дилерами

Саминвестор01:34
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Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль 02:37
Политика

Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
RT на русском 04:41
Политика

Новак заявил о готовности Украины к прямым поставкам российского газа

О готовности Украины к возобновлению поставок российского газа напрямую с 2020 года заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам консультаций РФ, Евросоюза и Украины по газу, 28 октября сообщает «Россия 24».
Красная весна 28 октября в 13:39
Армия и оружие

В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли

В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
Профиль 01:36
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК 28 октября в 17:00
Единоборства

Однорукий боец из России вызвал на бой Конора Макгрегора

Однорукий российский боец смешанных единоборств Александр Карапетян бросил вызов экс-чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.
Вести.Ru 04:40
Общество

Судья незаконно подтвердил право ФСБ изымать декларацию об амнистии

Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала.
Ведомости 28 октября в 11:20
Футбол

Футболист «Рубина» Фомин выписан из больницы

Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.
Kazanfirst.ru 05:32
Происшествия

В Ленобласти погибли четыре человека при пожаре в жилом доме

ТАСС 03:40
Армия и оружие

Российские военные развернули «Подсолнухи»

Вести.Ru 03:30
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 02:02
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Происшествия

Три человека погибли при стрельбе в Калифорнии

Известия 03:13
Экономика

Бизнес сможет переводить в российские офшоры частные фонды

Депутаты Госдумы предложили переводить в российские офшоры не только компании, но и фонды, которые управляют активами предпринимателей.
Ведомости вчера в 16:23
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 27 октября в 11:42
Происшествия

В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия

Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
РИА Новости 05:17
Политика

Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму

Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, сообщает пресс-служба СР.
РИА Новости 05:45
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц

Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ 28 октября в 08:15
Общество

Первый канал исказил сюжет известной компьютерной игры и назвал ее «зомбирующей»

Lenta.ru 03:29
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Авто

Стартовала реализация Hyundai Creta обновленной генерации

Корейский производитель Hyundai дал старт продаж компакт-кросса ix25/Creta следующей генерации, который уже предлагается в дилерских центрах бренда в четырех комплектациях.
Pnzdrive вчера в 00:20
Происшествия

В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Армия и оружие

Американцы испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2

В случае, если летные испытания первого модернизированного бомбардировщика пройдут успешно, Northrop Grumman должна будет смонтировать новые системы на все B-2.
N+1 02:45
Хоккей

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

РБК вчера в 22:52
Общество

Около 2 тыс. человек выстроились в очередь за колонками от «Яндекса»

Известия 05:41
Происшествия

Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
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