Экономика
Дума ТВДеньги из бюджета поступят в регионы до 1 января — Володин
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании 19 ноября назвал приоритетным решение проблемы эффективного расходования бюджета. Он подчеркнул, что до 1 января средства из бюджета должны поступить в регионы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Политика
Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией
Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Происшествия
Грузовик протаранил 13 машин в Волгограде
Сообщается, что у грузовика Scania, который перевозил морковь, отказали тормоза, в результате чего 30-летний водитель протаранил 13 автомобилей.
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против сборной Сан-Марино.
Политика
Германия напомнила об обещаниях Путина по транзиту газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее «очень важная тема», отметил он.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Музыка
София Ротару возобновляет выступления в России
Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Ситуация на севере Сирии может обостриться, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу - ранее глава турецкого МИДа призвал вернуться к боевым действиям в соседнем государстве.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Хоккей
КХЛ. «Торпедо» выиграло у минского «Динамо»
"Торпедо" принимало минское "Динамо" и одержало победу 3:2. Михаил Варнаков вывел автозаводцев вперед уже на третьей минуте матча.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Общество
«Нафтогаз» назвал невыгодной скидку «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Украине невыгодно принимать предложение России о скидке на газ, сообщает телеканал ICTV.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Политика
Трамп пригрозил Китаю пошлинами в случае провала торговой сделки
Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Общество