Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании 19 ноября назвал приоритетным решение проблемы эффективного расходования бюджета. Он подчеркнул, что до 1 января средства из бюджета должны поступить в регионы.

Деньги из бюджета поступят в регионы до 1 января — Володин

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