Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.

с чего всё началось

Средства, выделенные государством на программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год, могут закончиться уже в марте. Об этом, как рассказали «Ведомостям» менеджеры двух дилерских центров LADA, АвтоВАЗ сообщил дилерам.

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

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