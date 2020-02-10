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Автоновости дняАвтоновости дняДеньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

Средства, выделенные государством на программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год, могут закончиться уже в марте. Об этом, как рассказали «Ведомостям» менеджеры двух дилерских центров LADA, АвтоВАЗ сообщил дилерам.
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с чего всё началось

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.
Ведомостивчера в 17:09

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Госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Автостат00:46

«Ведомости»: средства на программы льготного автокредитования могут закончиться в марте

ТАСС00:32

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Ведомостивчера в 17:09

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

Автоновости дня00:13

Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

Новые автомобиливчера в 22:14

Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте

Коммерсантъвчера в 18:42

Госсредств на льготное автокредитования может хватить до весны

CarsWeek.ru00:25
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В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

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Известия вчера в 23:12
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Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

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Происшествия

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Гаджеты

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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

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Из-за массового ДТП под Миассом организовано реверсивное движение

В Челябинской области из-за массовой аварии осложнено движение по трассе М5.
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Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» выяснят, чья подготовка лучше

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Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

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Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

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Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

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МИД: вопрос о миротворцах не стоит в повестке «нормандского формата»

В декабре новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
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Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей

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ФедералПресс вчера в 21:20
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