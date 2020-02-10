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Автоновости дняАвтоновости дняДеньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

Средства, выделенные государством на программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год, могут закончиться уже в марте. Об этом, как рассказали «Ведомостям» менеджеры двух дилерских центров LADA, АвтоВАЗ сообщил дилерам.
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с чего всё началось

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.
Ведомостивчера в 17:09

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Госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Автостат00:46

«Ведомости»: средства на программы льготного автокредитования могут закончиться в марте

ТАСС00:32

Госсредств на льготное автокредитования может хватить до весны

CarsWeek.ru00:25

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте

Автоновости дня00:13

Госсредства на льготное автокредитование в марте могут закончиться

Новые автомобиливчера в 22:14

Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте

Коммерсантъвчера в 18:42

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Ведомостивчера в 17:09
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

RT на русском вчера в 11:04
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Политика

Россия и Грузия не обсуждают вопрос отмены визового режима

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
РИА Новости 01:29
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Известия 00:26
Гаджеты

Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК вчера в 20:58
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек

В Китае – число жертв коронавируса превысило тысячу человек. Заражены по данным Минздрава КНР, более 42,5 человек.
Радио Маяк вчера в 23:12
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru вчера в 20:15
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Общество

Новые справки о судимости появились в России

Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Политика Сегодня вчера в 06:30
Футбол

«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ

Банк станет новым титульным спонсором чемпионата России по футболу, какими до этого были «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
Metaratings вчера в 11:09
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском 09 февраля в 19:56
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Культура

Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»

Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Peterburg2.ru вчера в 13:24
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 12:49
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
РИА Новости 01:11
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro 09 февраля в 23:42
Происшествия

Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента

Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Lenta.ru вчера в 08:56
Политика

Выполнит ли Зеленский требования «нормандского саммита»

Газета.Ru вчера в 14:06
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
РИА Новости вчера в 23:37
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Политика

Филиппины прекратили действие военного договора с США

Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Взгляд.ру 01:21
Общество

В КНР возобновляют работу ключевые производственные предприятия

О постепенном возобновлении работы в ключевых отраслях КНР в условиях распространения коронавируса заявил представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян 11 февраля на пресс-конференции.
Красная весна вчера в 23:52
Технологии

В Google Play обнаружены опасные для смартфонов приложения

Компания Trend Micro (Япония) выявила оптимизаторы и утилиты в Google Play, которые могут заразить смартфон.
Актуальные Новости 08 февраля в 10:44
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 09 февраля в 05:28
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском вчера в 04:04
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