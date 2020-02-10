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Автоновости дняДеньги на льготные автокредиты могут закончиться уже в марте
Средства, выделенные государством на программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2020 год, могут закончиться уже в марте. Об этом, как рассказали «Ведомостям» менеджеры двух дилерских центров LADA, АвтоВАЗ сообщил дилерам.
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Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.Ведомостивчера в 17:09
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Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте
Ведомостивчера в 17:09
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