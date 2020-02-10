Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.

с чего всё началось

Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца. Об этом АвтоВАЗ предупредил своих дилеров. Менеджеры двух дилеров Lada сообщили журналистам «Ведомостей», что денег на господдержку хватит примерно до конца марта.

Деньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте

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