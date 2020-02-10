Авто
110km.ruДеньги на льготные автокредиты могут закончиться в марте
Средств, выделенных государством в рамках программ льготного автокредитования в январе 2020 года, хватит еще примерно на 1,5 месяца. Об этом АвтоВАЗ предупредил своих дилеров. Менеджеры двух дилеров Lada сообщили журналистам «Ведомостей», что денег на господдержку хватит примерно до конца марта.
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Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.Ведомостивчера в 17:09
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По программам льготного автокредитования в 2020 году продадут более 50 тысяч автомашин
За рулем Кубань08 февраля в 03:10
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AvtoVolgograda.ru08 февраля в 03:02
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