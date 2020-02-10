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Lenta.ruLenta.ruВ России закончатся деньги на программы льготного автокредитования

Средства на реализацию госпрограмм по льготному автокредитованию могут закончиться к весне. Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Как сообщает газета «Ведомости», деньги могут кончиться в конце марта.
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с чего всё началось

Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 г. (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта.
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