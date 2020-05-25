Экономика

Lenta.ruLenta.ruДеньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан. Такое предположение в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК высказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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с чего всё началось

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.
РБК03:00

Подробнее о событии

Новый проект «Газпрома» предложили реализовать на деньги населения

Накануне.Ru06:33

Шувалов предложил взять у граждан деньги на мегапроект «Газпрома»

URA.Ru06:26

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

РБК03:00

Деньги на новый проект «Газпрома» хотят взять у граждан

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Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Lenta.ru04:33

Для строительства крупного газохимического комплекса под Петербургом могут привлечь деньги граждан

Фонтанка.Ру04:02

«Газпром» попросит денег у граждан для своего мегапроекта

Рамблер06:00
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

Кудрин назвал главные цели развития РФ после пандемии коронавируса

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин уверен, что в условиях пандемии COVID-19, значительно повлиявшей на достижение национальных целей, России следует сосредоточиться на четырёх самых важных из них.
News.ru 02:55
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Футбол

Владимир Быстров: Социальная дистанция на тренировке и сидеть на скамейке запасных в маске — это самый настоящий бред

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о рестарте чемпионата России.
Bookmaker-ratings.ru 06:49
Происшествия

Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщает ведомство.
РИА Новости 03:39
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Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Республика Татарстан вчера в 11:53
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Происшествия

В Псковской области пропала трехлетняя девочка

Газета.Ru вчера в 09:38
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 11:39
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Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение

Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
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Общество

Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса

Газета.Ru 05:13
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
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Шоу-бизнес

Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике

Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 06:10
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Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
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Политика

Путин призвал РЖД «сокращать по минимуму» вложения в реальный сектор

Президент обсудил инвестпрограмму РЖД с главой компании Олегом Белозеровым на встрече в Кремле.
Российская газета 06:42
Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Здоровье

Коронавирус охватил все районы Ростовской области

За сутки география заболеваемости расширилась, теперь все районы Ростовской области поражены коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:03
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Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
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Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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Технологии

В Швеции запустили первую сеть 5G

ТАСС вчера в 10:13
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Общество

Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
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Футбол

Братья Миранчуки и Джикия помогли дагестанским больницам

Матч ТВ 02:28
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Кино

Трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая

27 мая во время прямого эфира будет представлен трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», снятого на основе одноименного комикса.
Popcornnews.ru 05:40
Шоу-бизнес

Из-за Малышевой Дибров бросил курить и пить

Несколько месяцев назад известный российский телеведущий Дмитрий Дибров перенес микроинсульт.
Live24 05:58
Политика

Китай обвинил США в приближении новой холодной войны

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
News.ru вчера в 23:30
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Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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