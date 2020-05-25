Экономика

Lenta.ruLenta.ruДеньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан. Такое предположение в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК высказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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Проект «Газпрома» могут реализовать на деньги населения

Русская Планета05:24

Деньги на новый проект «Газпрома» хотят взять у граждан

Deita.ru05:15

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Lenta.ru04:33

Для строительства крупного газохимического комплекса под Петербургом могут привлечь деньги граждан

Фонтанка.Ру04:02

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

РБК03:00
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

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Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
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В Казани назвали возможную причину взрыва газа в доме

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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая

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Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
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Общество

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

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К кислороду подключены 279 пациентов, за сутки тратится 1,9 тонны ресурса, что эквивалентно расходу на 2,5-3 месяца в обычный период.
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Еще одна европейская страна, Черногория, объявила о победе над коронавирусом.
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Экономика

Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
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В Тульской области подтверждено 111 случаев коронавируса

Сегодня, 25 мая, коронавирусом в Тульской области заболели еще 111 жителей региона.
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По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
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Сериал «Реальные упыри» продлили на третий сезон

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Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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