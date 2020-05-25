Экономика

Lenta.ruLenta.ruДеньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан. Такое предположение в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК высказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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с чего всё началось

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.
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Мегапроект «Газпрома» предложили оплатить гражданам

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Здоровье

Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса

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Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

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Общество

В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
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Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
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Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что готова дать показания по поводу событий в её стране.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от поездок за границу.
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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