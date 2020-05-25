Одним из вариантов финансирования газохимического комплекса в Усть-Луге может стать создание фондов коллективных инвестиций для привлечения денег граждан в проект.

с чего всё началось

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан. Такое предположение в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК высказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

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