Экономика

Lenta.ruLenta.ruДеньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан. Такое предположение в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК высказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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