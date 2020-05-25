Экономика
Lenta.ruДеньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан. Такое предположение в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК высказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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Инсайдеры раскрыли дизайн Samsung Galaxy Note20+
Вести.Ru 03:32
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Общество
Три человека умерли от коронавируса в Калининградской области
В Калининградской области за сутки умерли три человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
КП - Калининград 04:07
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах.
Pravda.Ru 02:20
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Общество
Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы»
В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство».
Коммерсантъ вчера в 17:52
Гаджеты
Realme представила свои первые умные часы
Megaobzor.com 05:05
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
Музыкант Сергей Шнуров посвятил ироничное стихотворение продюсеру Иосифу Пригожину, который пожаловался на бедственное положение артистов, лишившихся заработка из-за пандемии коронавируса.
News.ru 23 мая в 09:02
Общество
Лео Бокерия спрогнозировал завершение эпидемии COVID-19 к концу лета
Москва, 25 мая 2020, 07:57 — REGNUM В России эпидемия коронавирусной инфекции завершится к концу лета 2020 года, заявил 25 мая президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.
REGNUM 00:57
Политика
Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Piter.tv 05:24
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
На сервисы такси оформили лишние пропуска
В сервисе «Везет» полагают, что таксисты ошибочно оформляют пропуска на ИНН ООО «Такси ''Везет''», хотя компания является только информационной платформой.
Коммерсантъ 05:36
Политика
Путин призвал РЖД помогать горнякам в Кузбассе
Президент России Владимир Путин призвал ОАО "РЖД" помогать горнякам Кузбасса.
РИА Новости 06:42
Здоровье
В Роспотребнадзоре «возьмут на заметку» возможные нарушения в саратовских строительных гипермаркетах
Сегодня, 25 мая, на брифинге в минздраве Саратовской области замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева ответила на вопрос журналистов о том, на каких основаниях начали работать строительные гипермаркеты в области.
FreeNews-Volga 06:44
Общество
Власти Липецкой области объяснили содержание слитой в сеть записи с совещания о COVID-19
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой губернатор Липецкой области Игорь Артамонов требует тщательно заполнять отчетность, поступающую в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
ТАСС 06:26
Общество
В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом
Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
Футбол
Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА
Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
ProstoProSport 05:00
Происшествия
Теннисист Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили прокомментировал обвинения в свой адрес, передает Formulanews.ge.
Газета.Ru 03:27
Общество
СМИ узнали о докладе ФСО про рост опасений бизнеса в России
Из опрошенных 279 экспертов и 189 предпринимателей 74,3% считают, что вести бизнес в России небезопасно.
РБК 06:19
Общество
Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
Экономика
«Интер РАО» - самая недооцененная компания в электроэнергетике
"Интер РАО" представила результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года, денежная подушка продолжает увеличиваться.
Finam.Ru 03:15
Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение
Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Общество
Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет
В Госдуму внесен законопроект о снижении возраста, с которого полагается надбавка к пенсии, с 80 до 75 лет.
Вести.Ru 06:15
Общество
Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией
Главу Тувы Шолбана Кара-оола госпитализировали с коронавирусной инфекцией.
Ведомости 00:38
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 вчера в 05:20
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
Российская газета 23 мая в 23:00