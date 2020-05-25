Экономика

Lenta.ruLenta.ruДеньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан. Такое предположение в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК высказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Lenta.ru04:33

Для строительства крупного газохимического комплекса под Петербургом могут привлечь деньги граждан

Фонтанка.Ру04:02

Проект экс-партнера Ротенберга в Усть-Луге сможет привлечь деньги граждан

РБК03:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Гаджеты

AMD готовится выпустить на рынок 8-ядерные CPU Ryzen 7 3850X и 3750X

Речь идет о том, что практически сразу же после появления «синих» процессоров моделей 10700K и 10900K «красная» компания выпускает две новые 8-ядерные модели – 3750Х и 3850Х, определенных в серию Ryzen 7. Новинки, по идее, должны иметь сопоставимую с интеловскими чипами производительность, но стоить они точно будут гораздо дешевле конкурентов.
Faktom вчера в 05:46
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
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Происшествия

Возросло число пострадавших в перестрелке в Москве

Число пострадавших в ходе перестрелки, произошедшей на юге Москвы 24 мая, возросло до двух.
Lenta.ru 03:56
Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
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Происшествия

СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

Актер, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, ответил на критику в свой адрес после жалобы на отсутствие заработка у артистов в период пандемии коронавируса.
Известия 03:57
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Футбол

Джикия и братья Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана

Vprognoze.ru 03:23
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая

Днем ранее жертвами инфекции стали 153 человека, что было максимальным показателем с начала пандемии.
РБК 04:23
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Политика

Посольство РФ призвало Bloomberg извиниться за фейк о рейтинге Путина

Посольство РФ отмечает, что в материале Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ выстроен график, согласно которому эти показатели составляют 27 процентов.
Слово и Дело 23 мая в 23:29
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Здоровье

В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге

В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек

Абакан, 25 мая 2020, 07:13 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в правительстве республики.
REGNUM 00:13
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Общество

В центре Гамалеи оценили итоги тестирования вакцины от коронавируса

Гинцбург подчеркнул, что в процессе создания вакцины от коронавируса «они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть».
RT на русском 04:36
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru 23 мая в 09:02
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Общество

Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»

Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
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Шоу-бизнес

Почему Полина Гагарина разводится с мужем

С первым мужем, актером Петром Кисловым, Гагарина прожила три года.
НТВ вчера в 14:24
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Фигурное катание

Загитову признали олимпийской иконой стиля

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru вчера в 11:28
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Общество

В Гидрометцентре назвали сроки возвращения майской погоды в Россию

Теплая погода, характерная для мая, вернется в европейскую часть России в середине этой недели.
Известия 02:19
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Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
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Общество

Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19

В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
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Общество

Пенсионный возраст в России могут снизить

По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, если безработица в России из-за ситуации с коронавирусом начнет расти, власти включат реверс и снизят возраст выхода на пенсию: - Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек, в зависимости от численности безработных.
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Kia готовит новый компактный электрокар

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В Астраханской области 13 человек госпитализировали после ДТП

Тринадцать человек госпитализированы после аварии с маршруткой в Астраханской области, семеро из них находятся в реанимации, сообщает управление администрации губернатора региона.
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Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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