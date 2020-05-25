Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан. Такое предположение в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК высказал глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

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Общество Пенсионный возраст в России могут снизить По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, если безработица в России из-за ситуации с коронавирусом начнет расти, власти включат реверс и снизят возраст выхода на пенсию: - Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек, в зависимости от численности безработных. 1,9K