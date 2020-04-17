Экономика
Live24Деньги на спасение экономики от коронавируса нашли власти России
Правительство РФ нашло решение грядущего экономического кризиса на фоне эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Уже сейчас власти пересматривают текущий бюджет и схемы финансирования тех или иных отраслей, запланированные на 2020 год.
Читать в источнике
Оценить116
с чего всё началось
Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.Коммерсантъ16 апреля в 18:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:15, Ашберн
Политика
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России.
РИА Новости 08:00
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Кино
BadComedian раскритиковал новый фильм с Егором Кридом
Live24 вчера в 01:32
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 16 апреля в 07:15
Общество
Школьники напишут проверочные работы осенью
Изменились не только сроки, но и цели.
Первый областной портал новостей 17 апреля в 09:24
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Гаджеты
ASUS готовит новый Zenbook 14 с процессором AMD Ryzen 4000 и графикой NVIDIA MX 350
Учитывая компактность моделей Zenbook 14, ASUS всегда отдавала предпочтение мобильным процессорам U-серии с номинальным TDP в 15 Вт. Поэтому в качестве одной из опций новая модель ZenBook 14 сможет предложить свежий процессор Ryzen 7 4700U (8 ядер, 16 потоков, L3-кеш 8 Мбайт), построенный на базе 7-нм микроархитектуры Zen 2.
3DNews 07:25
Общество
Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России
Российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако имеет возможности для быстрого восстановления, считает помощник президента России Максим Орешкин.
RT на русском 07:41
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Культура
Умер журналист и писатель Александр Кабаков
Скончался русский писатель и корреспондент издания "Коммерсантъ" Александр Кабаков, сообщил на своей странице в Facebook журналист Андрей Колесников.
Газета.Ru вчера в 17:55
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом находится под полным контролем
Ситуация в России с пандемией вируса COVID-19 находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой.
Коммерсантъ 02:43
Здоровье
Перечислены ограничения пропускного режима в Саратовской области
С понедельника, 20 апреля, на территории Саратовской области официально вводится пропускная система.
Репортер64 вчера в 02:28
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Общество
В Подмосковье стало возможно оформить пропуск по смс
Сообщение содержит слово "пропуск", данные указываются в ряд через знак "*".
РИА Новости 08:06
Экономика
В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости 07:24
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
По мнению Владимира Путина, усилия бывших советских республик идут на пользу всем, несмотря на фобии и опасения, которые касаются возможного возрождения Советского союза.
Ореанда-Новости 08:55
Происшествия
Су-25 случайно выпустил ракету и убил четырех человек
Lenta.ru вчера в 17:49
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 17 апреля в 05:51
Религия
Лукашенко высказался против запрета посещать храмы на фоне пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приветствует политику стран, которые "закрыли людям дорогу к храмам" в условиях пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 05:55
Религия
В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29
Общество
Уголовное дело из-за скопления людей в храме завели на Украине
На Украине возбуждено уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Успенской лавре на подконтрольной Киеву части Донецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Национальной полиции страны.
Газета.Ru 08:58
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Экономика
Минпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство не зафиксировало существенных изменений цен на продукты в стране.
Известия 08:54
Гаджеты
В России создан мини-ПК на процессоре «Байкал»
Производительность созданному в России мини-ПК обеспечивает процессор «Байкал-Т1» с двумя ядрами P5600 MIPS 32 r5, ранее проходивший под обозначением BE-T1000.
OAnews вчера в 06:05
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
По данным ГИБДД, в 1 квартале 2020 г. в РФ было зарегистрировано 368 956 новых автомобилей — на 16,2% или 30 тыс. больше, чем в 2019-м.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10