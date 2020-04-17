Статьи бюджета скинулись на лечение экономики Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной эпидемии. Всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб.

с чего всё началось

Правительство РФ нашло решение грядущего экономического кризиса на фоне эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Уже сейчас власти пересматривают текущий бюджет и схемы финансирования тех или иных отраслей, запланированные на 2020 год.

Деньги на спасение экономики от коронавируса нашли власти России

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