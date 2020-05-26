с чего всё началось

Владимир Путин назначил единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

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Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 98

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Футбол Филимонов осудил сокращение доходов футболистов из-за COVID-19 Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов подверг критике практику сокращения зарплат футболистов из-за пандемии COVId-19.

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Футбол «Барселона» показала новую прическу Гризманна с косичкой Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поменял прическу. Теперь французский футболист носит заплетенную косичку.

Происшествия Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов. 4

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Армия и оружие Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе. 497

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Происшествия В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД. 637

Политика Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность» Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски. 5