с чего всё началось

Владимир Путин назначил единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Общество Стало известно о подорожании ОСАГО для автомобилистов Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов. Об этом сообщили журналисты из "Газеты.ру". 6

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.

Общество В Москве разрешили прогулки по графику Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. 2,8K

Здоровье Японская журналистка рассказала о лечении от COVID в московской больнице Японская журналистка Асука Токуяма в статье для JB Press рассказала о своем опыте пребывания в московской больнице во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Политика Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 70

Общество Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.

Общество Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.

Политика В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2» Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.

Общество В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям». 298

Религия 28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня 7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.

Общество Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле В Москве в апреле текущего года от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 636 человек, в процентном соотношении смертность от коронавируса в столице за данный период составила от 1,4 до 2,8 процента.

Политика Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы. 1,4K

Космос Запуск ракеты Маска Falcon 9 с космонавтами на борту отменён Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли должны были быть доставлены ракетой Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска на международную космическую станцию в рамках экспериментальной миссии Demo-2. 1,3K

Авто Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.

Экономика Российские мегапроекты захотели отдать одной компании Сразу несколько крупных мегапроектов, подразумевающих строительство федеральных трасс, без конкурса могут уйти к одной компании.

Общество Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 2,9K