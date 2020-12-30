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Сиб.фм
Сиб.фм

Деньги придут автоматически: ПФР анонсировал новые доплаты пенсионерам с 2021 года

Чиновник отметил, что аналогичным образом будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности. В с 2022 года, по словам Топилина, планируется перейти на их назначение в беззаявительном порядке, основываясь на картотеке Федерального реестра инвалидов.В источнике
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Газета.Ru
С чего всё началось
ТАСС

Доплату к пенсии ниже прожиточного минимума с 2021 года будут назначать автоматически

"В перспективе ставим задачу автоматизировать и другие процессы: сейчас мы собираем в регионах данные по людям, лишенным родительских прав, по законным представителям и планируем собрать их в ЕГИССО", - добавил Топилин.
ТАСС00:34
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ПФР будет производить дополнительные выплаты пенсионерам с 2021 года

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Доплату к пенсии ниже прожиточного минимума будут назначать автоматически

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