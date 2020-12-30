Чиновник отметил, что аналогичным образом будут назначаться страховые и социальные пенсии по инвалидности. В с 2022 года, по словам Топилина, планируется перейти на их назначение в беззаявительном порядке, основываясь на картотеке Федерального реестра инвалидов.

С чего всё началось Доплату к пенсии ниже прожиточного минимума с 2021 года будут назначать автоматически "В перспективе ставим задачу автоматизировать и другие процессы: сейчас мы собираем в регионах данные по людям, лишенным родительских прав, по законным представителям и планируем собрать их в ЕГИССО", - добавил Топилин. ТАСС 00:34