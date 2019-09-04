Лига чемпионов
LiveSport.ruДенис Черышев попал в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов
Официальный сайт «Валенсии» сообщил о том, что российский хавбек Денис Черышев попал в заявку команды на турнир Лиги чемпионов. В прошлом сезоне футболист тоже был в заявке на ЛЧ, при этом ему удалось провести три поединка в составе «бэтменов».
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