Официальный сайт «Валенсии» сообщил о том, что российский хавбек Денис Черышев попал в заявку команды на турнир Лиги чемпионов. В прошлом сезоне футболист тоже был в заявке на ЛЧ, при этом ему удалось провести три поединка в составе «бэтменов».

Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

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