Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruДенис Черышев попал в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

Официальный сайт «Валенсии» сообщил о том, что российский хавбек Денис Черышев попал в заявку команды на турнир Лиги чемпионов. В прошлом сезоне футболист тоже был в заявке на ЛЧ, при этом ему удалось провести три поединка в составе «бэтменов».
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Денис Черышев включен в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

Спорт-Экспресс09:31

Черышев включен в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов — 2019/20

Sport24.ru08:53

«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов

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«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов

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Черышев включён в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

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«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов

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«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов

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