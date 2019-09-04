Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruДенис Черышев попал в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

Официальный сайт «Валенсии» сообщил о том, что российский хавбек Денис Черышев попал в заявку команды на турнир Лиги чемпионов. В прошлом сезоне футболист тоже был в заявке на ЛЧ, при этом ему удалось провести три поединка в составе «бэтменов».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Денис Черышев включен в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

Спорт-Экспресс09:31

«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов

Sportbox.RU07:07

«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов

Советский спорт09:39

«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов

RT на русском09:08

Черышев включён в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

Чемпионат08:31

Черышев включен в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов — 2019/20

Sport24.ru08:53

«Валенсия» включила Черышева в заявку на Лигу чемпионов

Матч ТВ07:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Политика

Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Известия 06:07
Общество

В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья

По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Политика

Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов

Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:50
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Происшествия

Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25

Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.
РИА Новости 05:26
Футбол

Лукас Сантос: «Мой агент много рассказывал мне о ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантонс рассказал о первых впечатлениях от новой команды.
Спорт-Экспресс вчера в 14:57
Экономика

В России вновь зафиксирована дефляция

За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Экономика

Минприроды сообщило о переговорах по наращиванию разведки в Арктике

Министерство природных ресурсов и экологии России ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» об увеличении работ по разведке месторождений в Арктике.
РБК вчера в 23:41
Футбол

Дармиан может перейти в «Интер» в январе

Как информирует Corriere dello Sport между «Интером» и «Пармой» есть секретная договоренность, которая позволяет нерадзурри выкупить игрока в январе.
Спорт-Экспресс 08:56
Авто

Электрический Porsche Taycan представлен официально

Компания Porsche официально представила свой первый серийный электрокар. Это модель Taycan, которую можно приобрести и в России.
За рулем Кубань 11:11
Политика

США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР

США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.
РИА Новости 11:38
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия

Бросивший в омоновца урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Коммерсантъ 09:53
Армия и оружие

Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам

Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.
Московский Комсомолец 08:09
Кино

Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер выйдет в марте 2021 года

Студия MGM нашла режиссёра для продолжения экранизации Tomb Raider с Алисией Викандер — им стал Бен Уитли, известный по сериалу «Доктор Кто», а также фильмам «Высотка» (2015) и «Перестрелка» (2016).
Игромания.ру 11:28
Гаджеты

Утверждены спецификации стандарта USB4

Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru 08:55
Космос

Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска

Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Технологии

В России могут легализовать eSIM

Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.
Ридус 10:10
Шоу-бизнес

Ксения Бородина рассказала, как ухаживает за волосами

Самой же знаменитости в последнее время задают достаточно много вопросов, касающихся того, где она одевается, какие вещи покупает, какой косметикой пользуется, где стрижется и как ухаживает за волосами.
Bimru.ru 08:46
Политика

Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Известия вчера в 22:36
Политика

Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК

Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 12:12
Шоу-бизнес

Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции

Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.
Суть событий 10:12
Политика

Лавров рассказал о готовности России к партнерству

Министр подчеркнул, что у России много партнеров.
Известия 09:46
Наука

По форме пальца денисовские люди оказались неотличимы от современных

N+1 12:21
Экономика

Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год

На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Экономика

Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков

Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
РБК 00:05
Политика

В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:48
Политика

Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко

Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru 08:52
Происшествия

В Петербурге расследуют заказное убийство 7-летней давности

Санкт-Петербургский городской суд в среду, 4 сентября, принял к производству уголовное дело - заказное убийство произошедшее семь лет назад.
КП - Санкт-Петербург 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное