Официальный сайт «Валенсии» сообщил о том, что российский хавбек Денис Черышев попал в заявку команды на турнир Лиги чемпионов. В прошлом сезоне футболист тоже был в заявке на ЛЧ, при этом ему удалось провести три поединка в составе «бэтменов».

Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

Общество В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.

Политика Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».

Единоборства Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.

Происшествия Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25 Тела пилотов учебно-боевого штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае, обнаружены на месте падения самолета.

Экономика В России вновь зафиксирована дефляция За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

Экономика Минприроды сообщило о переговорах по наращиванию разведки в Арктике Министерство природных ресурсов и экологии России ведет переговоры с «Газпромом» и «Роснефтью» об увеличении работ по разведке месторождений в Арктике.

Футбол Дармиан может перейти в «Интер» в январе Как информирует Corriere dello Sport между «Интером» и «Пармой» есть секретная договоренность, которая позволяет нерадзурри выкупить игрока в январе.

Авто Электрический Porsche Taycan представлен официально Компания Porsche официально представила свой первый серийный электрокар. Это модель Taycan, которую можно приобрести и в России.

Политика США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР США назначают награду в 15 миллионов долларов за помощь в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), заявил спецпредставитель госдепа по Ирану Брайан Хук.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Армия и оружие Раскрыт маршрут американских поставок оружия сирийским боевикам Армия США закупала боеприпасы для сирийских боевиков у производителей оружия в Сербии.

Кино Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер выйдет в марте 2021 года Студия MGM нашла режиссёра для продолжения экранизации Tomb Raider с Алисией Викандер — им стал Бен Уитли, известный по сериалу «Доктор Кто», а также фильмам «Высотка» (2015) и «Перестрелка» (2016).

Гаджеты Утверждены спецификации стандарта USB4 Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.

Космос Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.

Технологии В России могут легализовать eSIM Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.

Шоу-бизнес Ксения Бородина рассказала, как ухаживает за волосами Самой же знаменитости в последнее время задают достаточно много вопросов, касающихся того, где она одевается, какие вещи покупает, какой косметикой пользуется, где стрижется и как ухаживает за волосами.

Политика Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Шоу-бизнес Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.

Экономика Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.

Экономика Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Политика В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России Председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев будет настаивать на участии представителей Deutsche Welle, передает «Интерфакс».

Политика Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.