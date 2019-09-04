Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев включен в заявку команды на предстоящие матчи группового трунира Лиги чемпионов, информирует сайт клуба. «Летучие мыши» сыграют в группе H с «Аяксом», «Лиллем» и «Челси».

Денис Черышев включен в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

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