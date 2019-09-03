Футбол

МК-СпортМК-СпортДенис Черышев: восстановился от травмы, вхожу в игровой ритм

Полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев заявил, что входит в игровой ритм после продолжительного больничного. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на футболиста.
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