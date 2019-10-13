Футбол

BobsoccerBobsoccerЧерышев забил быстрый гол в матче со сборной Кипра

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
На 9-й минуте матча между сборными России и Кипра полузащитник Денис Черышев забил быстрый гол нашей команды, отправив мяч в дальнюю девятку с угла вратарской площади. Команды России и Кипра проводят матч восьмого тура квалификации к чемпионату Европы в группе I на Кипре в Никосии.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Черышев вывел сборную России вперёд в матче с Кипром, гол может вывести россиян на Евро-2020. ВИДЕО

Sport.ru12:58

Черышев открыл счёт в матче с Кипром

Metaratings12:21

Кипр – Россия. Оздоев забил во втором матче за сборную подряд

Советский спорт12:26

Сборная России забила два мяча в ворота команды Кипра

Вести.Ru12:13

Оздоев удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром

Чемпионат12:25

Черышев забил 11 голов за сборную с начала ЧМ-2018

Sports.ru14:12

Кипр — Россия: Черышев забил пятый гол

Спорт-Экспресс13:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Религия

Волгоградцы готовятся встретить Покров Пресвятой Богородицы

МТВ онлайн 06:15
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Происшествия

Учебный самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
РИА Новости 15:24
Кино

Новым доктором Дулиттлом станет Роберт Дауни-младший

Телеканал 360° 15:25
Армия и оружие

Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции

Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны.
РИА Новости 15:12
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Спорт

Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике

Эхо Москвы 11 октября в 13:00
Политика

В МИД России заявили о попытках США подорвать работу ООН

В Министерстве иностранных дел России заявили, что США на протяжении последнего времени являются главным неплательщиком в бюджет ООН и видны явные попытки Вашингтона подорвать работу организации.
RT на русском 04:06
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru 10:46
Космос

NASA зафиксировало загадочную аномалию на краю Солнечной системы

Космическое агентство NASA с помощью зондов Voyager зафиксировало загадочную аномалию прямо на краю Солнечной системы.
OAnews 07:47
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Здоровье

О скрытых болезнях говорит тяга к этим пяти продуктам

Пищевой выбор, оказывается, определяет состояние организма. «ВП.ру» рассказала о каких проблемах здоровья говорят предпочтения в рационе.
Московский Комсомолец 12:59
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Футбол

Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.
Чемпионат 15:40
Футбол

«Чер, это моя территория». Дзюба прогнал Черышева из микст-зоны

После матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Кипра и России в микст-зоне случился забавный эпизод с участием Артёма Дзюбы и Дениса Черышева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Чемпионат 15:57
Общество

В Екатеринбурге готовятся огласить итоги опроса по храму

Газета.Ru 15:26
Политика

На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия

На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 16:02
Происшествия

В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки

Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
Газета.Ru 16:17
Армия и оружие

Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Армия и оружие

Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России

Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.
RT на русском 10:21
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском 11:15
Шоу-бизнес

Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Происшествия

Жительница Москвы 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Известия 15:40
Единоборства

Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить

Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11 октября в 11:40
Шоу-бизнес

Певица Гайтана рассказала о жизни по соседству с Зеленским

News.ru вчера в 19:03
Футбол

Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ

«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Нева Спорт 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное