Футбол

BobsoccerBobsoccerЧерышев забил быстрый гол в матче со сборной Кипра

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
На 9-й минуте матча между сборными России и Кипра полузащитник Денис Черышев забил быстрый гол нашей команды, отправив мяч в дальнюю девятку с угла вратарской площади. Команды России и Кипра проводят матч восьмого тура квалификации к чемпионату Европы в группе I на Кипре в Никосии.
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