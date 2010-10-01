На 9-й минуте матча между сборными России и Кипра полузащитник Денис Черышев забил быстрый гол нашей команды, отправив мяч в дальнюю девятку с угла вратарской площади. Команды России и Кипра проводят матч восьмого тура квалификации к чемпионату Европы в группе I на Кипре в Никосии.

Черышев забил быстрый гол в матче со сборной Кипра

Футбол Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.

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