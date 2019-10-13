На девятой минуте матча против Кипра счет открыла сборная России. Забитым мячом в ворота соперников отличился Денис Черышев. Россиянам, отметим, достаточно набрать одно очко, чтобы оформить выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Денис Черышев забил мяч в ворота Кипра на девятой минуте

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