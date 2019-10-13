Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникДенис Черышев забил мяч в ворота Кипра на девятой минуте

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
На девятой минуте матча против Кипра счет открыла сборная России. Забитым мячом в ворота соперников отличился Денис Черышев. Россиянам, отметим, достаточно набрать одно очко, чтобы оформить выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Денис Черышев. Кому закон не писан

Sportbox.RU16:53

Кипр – Россия. Черышев забил десятый гол за сборную

Советский спорт12:11

Черышев вывел сборную России вперёд в матче с Кипром, гол может вывести россиян на Евро-2020. ВИДЕО

Sport.ru12:58

Черышев открыл счёт в матче с Кипром

Metaratings12:21

«Валенсия»: «Черышев в прекрасной форме, полмира пишет о нем»

Sports.ru16:11

Кипр — Россия: Черышев забил пятый гол

Спорт-Экспресс13:55

Дзюба забил 24-й мяч за сборную и довёл счёт в матче с Кипром до разгромного

Чемпионат13:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Армия и оружие

Сирийская армия начала продвижение на курдские территории

РИА Новости 15:12
Шоу-бизнес

Актриса Алла Михеева забралась на ванну в шпильках в новом фото

Алла Михеева, российская киноактриса, разместила на своей страничке в «Инстаграме» необычный снимок, на котором показано, как она стоит на ванне в шпильках.
Discover24 05:07
Наука

Генетические аномалии оказались распространенными и не всегда опасными

Считается, что такая генетическая аномалия может приводить к серьезным патологиям развития, вплоть до выкидышей, а у сумевших выжить — к тяжелым заболеваниям.
Naked Science 11 октября в 02:59
Политика

РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины

В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru вчера в 13:57
Происшествия

Украинского актера избили в Польше

Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Газета.Ru 19:09
Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Происшествия

Стрельба в торговом центре во Флориде: один человек ранен

В воскресенье, 13 октября, в городе Бока-Ратон (штат Флорида, США) один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре.
Вести.Ru 18:32
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом

Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Гаджеты

Новый сервис NVIDIA позволил запускать компьютерные игры на смартфонах

Для запуска GeForce Now понадобится смартфон на Android 5.0 и новее с объёмом оперативной памяти от 2 ГБ.
Ferra 10:26
Общество

В ПФР сказали, кому нужно срочно обратиться за доплатой к пенсии

Положенная законом доплата к пенсии обычно начисляется пенсионеру автоматически, однако в некоторых случаях гражданину нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

Вашингтон направит в Саудовскую Аравию дополнительные войска и вооружение, сообщил представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман.
РИА Новости 11 октября в 12:15
Футбол

Руни был замечен в ночном клубе в компании стриптизерш

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни был замечен в окружении стриптизерш в ночном клубе, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 16:19
Кино

Создатель «Сватов» опровергла отъезд Артемьевой в Германию

Генеральный директор актерского агентства «Агни-Кино» Мария Проконичева опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о переезде звезды сериала «Сваты» Людмилы Артемьевой на «неопределенный срок» в Германию.
iReactor вчера в 06:22
Происшествия

В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Шоу-бизнес

Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак

Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Технологии

«Магнит» откроет гипермаркет нового формата в Краснодаре

Краснодарские известия вчера в 03:36
Футбол

Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию

Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru 16:55
Общество

Россия завершает переход на цифровое телевещание

Переход на цифровое телевещание в Дагестане позволит обеспечить прием телепрограмм на 98,8% территории республики, тогда как аналоговое вещание покрывало около 90%, рассказал ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев.
ТАСС 17:05
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 11 октября в 03:35
Футбол

Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru 12:58
Политика

Трамп: Китай уже начал выполнять условия торговой сделки с США

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которым две страны достигли принципиальных договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции.
BFM.ru 19:12
Здоровье

У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль

Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru 16:37
Авто

АвтоВАЗ начал продажи лимитированной версии автомобилей Lada

Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажи моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus в новой лимитированной серии #CLUB.
Автоновости дня 11 октября в 02:21
Гаджеты

Найден оригинальный способ превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro

ГЛАС.RU вчера в 13:35
Армия и оружие

Путин призвал освободить Сирию от иностранных войск

ТВ Центр вчера в 07:35
Кино

«Вий» вошел в топ-100 лучших хорроров всех времен

Культуромания 11 октября в 02:40
Спорт

Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
Коммерсантъ вчера в 04:42
Армия и оружие

Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
Говорит Москва 12:26
Футбол

Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей

Sport24.ru вчера в 15:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное