Футбол

Советский спортСоветский спортДенис Глушаков: Планирую открыть сеть «Глушаковские бани»

Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали, как держать веники. Подумываю открыть сеть бань Глушаковские бани. Вход для жен обязательно сделаю бесплатный, подписал фотографию Глушаков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футболист Глушаков хочет открыть сеть «Глушаковские бани»

News.ru05:47

Глушаков: «Подумываю открыть «Глушаковские бани». Вход для жен сделаю бесплатный!»

Sport24.ruвчера в 15:11

Глушаков показал фото из бани и подколол жену

Нева Спортвчера в 15:44

Глушаков: подумываю открыть сеть бань, вход для жён — бесплатный!

Чемпионатвчера в 15:34

Глушаков: «Думаю открыть сеть бань. Для жен обязательно сделаю бесплатный вход»

Бомбардир.рувчера в 15:11

Денис Глушаков: Планирую открыть сеть «Глушаковские бани»

Советский спорт03:48

«Вход для жен бесплатный!» Глушаков пошутил об открытии сети бань

Спорт-Экспрессвчера в 14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика

США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику

Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

REGNUM 06:18
Космос

Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв

Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
AstroNews.ru 05:00
Экономика

«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний

Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.
Газета.Ru 05:32
Общество

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Политика

Кремль прокомментировал задержание российской журналистки в Иране

Кремль негативно относится к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:38
Общество

Проститутки Новосибирска заняли четвертое место в России

НДН.инфо 05:57
Политика

На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе

Разведение у Петровского и Золотого Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском.
РИА Новости 06:05
Гаджеты

Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск»

Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.
Дни24 вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Фигурное катание

В одном прокате Трусова исполнила четыре четверных прыжка

На турнире в Японии российская фигуристка Александра Трусова в произвольной программе сделала четыре четверных.
МонаВиста 04:05
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

РИА Новости вчера в 19:51
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика

Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружения в Ирак

Москва будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:47
Здоровье

Выявлена смертельная опасность лака для ногтей

Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Армия и оружие

Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Гаджеты

Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500

Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.
Игромания.ру 06:16
Общество

В Екатеринбурге открыли отреставрированную набережную

На участке от улицы Малышева до Куйбышева укрепили берег реки, расширили и отремонтировали пешеходные дорожки, установили новые скамейки и детскую площадку.
Globalcity.info 06:38
Футбол

Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров

Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Вести.Ru 05:20
Политика

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.
РБК 04:23
Происшествия

Автобус с туристами опрокинулся в Нижегородской области

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Народные новости вчера в 03:39
Футбол

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
RT на русском вчера в 17:41
Политика

В Кремле прокомментировали допрос депутата Юмашевой в Нью-Йорке

В Кремле считают неприемлемым задержание и допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Происшествия

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Общество

Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов

Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Авто

Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей

Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК вчера в 03:00
Кино

Фильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

РБК 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Роман Александрович Шишкин
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Обладатель Кубка России 2016/17.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное