Футбол
Советский спортДенис Глушаков: Планирую открыть сеть «Глушаковские бани»
Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали, как держать веники. Подумываю открыть сеть бань Глушаковские бани. Вход для жен обязательно сделаю бесплатный, подписал фотографию Глушаков.
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Глушаков: «Подумываю открыть «Глушаковские бани». Вход для жен сделаю бесплатный!»
Sport24.ruвчера в 15:11
Глушаков: «Думаю открыть сеть бань. Для жен обязательно сделаю бесплатный вход»
Бомбардир.рувчера в 15:11
Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 08:51, Ашберн
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В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер Владимир Путин отмечает свой день рождения.
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Глава РУСАДА считает, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад
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В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как его приняли болельщики команды. Он присоединился к клубу после выхода из тюрьмы.
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США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
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Акцию «Суд над Путиным» провели в Киеве у посольства России
Своеобразно отметили 67-летие Владимира Путина украинцы. В Киеве у посольства России провели перфоманс «Суд над Путиным».
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Армия и оружие
Эрдоган: начался вывод войск США с северо-востока Сирии
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Apple бесплатно отремонтирует проблемные iPhone 6s и iPhone 6s Plus
Apple бесплатно отремонтирует iPhone 6s и iPhone 6s, если устройства перестанет включаться.
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Здоровье
После онкологов о намерении уволиться заявили медсестры центра Блохина
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Кузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе
Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев прибыл в расположение сборной России по футболу и проводит подготовку по индивидуальной программе.
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Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
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Происшествия
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Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
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В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье
Полиция Подмосковья задержала молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег.
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Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
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Вейпы в России могут запретить через 2 года
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СК по Московской области проводит следственные мероприятия обстоятельств трагической гибели двух месячного ребенка и его отца.
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Таксист отказался везти Порошенко после митинга
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