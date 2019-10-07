Футбол
Советский спортДенис Глушаков: Планирую открыть сеть «Глушаковские бани»
Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали, как держать веники. Подумываю открыть сеть бань Глушаковские бани. Вход для жен обязательно сделаю бесплатный, подписал фотографию Глушаков.
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Глушаков: «Подумываю открыть «Глушаковские бани». Вход для жен сделаю бесплатный!»
Sport24.ruвчера в 15:11
Глушаков: «Думаю открыть сеть бань. Для жен обязательно сделаю бесплатный вход»
Бомбардир.рувчера в 15:11
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:15, Вашингтон
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 05 октября в 15:04
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Американская экоактивистка призвала есть детей
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Известия 04 октября в 17:14
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Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
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Американский портал рассказал об атаке «русской орды плавящихся зомби»
РИА Новости 05 октября в 21:55
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В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»
ИжевскИнфо.РУ 03:13
Футбол
Боярский объяснил нападки комментатора Уткина на «Зенит»
Известный актер и давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с корреспондентом АБН объяснил, с чем связана агрессия комментатора Василия Уткина в отношении сине-бело-голубых.
АБН 03:29
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Политика
Украинские добровольцы прибыли в Донбасс защищать Золотое
News.ru вчера в 10:21
Армия и оружие
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Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
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Интерфакс 01:51
Политика
В Раде назвали условия для проведения выборов в Донбассе
Киев согласен провести выборы в Донбассе в ближайшее время, но при выполнении ряда условий, заявил депутат фракции Верховной рады "Слуга народа" и глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
РИА Новости 03:40
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Технологии
SEC: Bitcoin не является ценной бумагой
Bitcoin не является ценной бумагой, уверены в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
РБК 04:00
Происшествия
Автомобиль сбил женщин на остановке в Петербурге, одна из них погибла
Один из автомобилей вылетел на остановку общественного транспорта и сбил двух женщин, одна из которых скончалась.
REGNUM 00:29
Политика
Трамп призвал объявить Пелоси импичмент
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и призвал объявить ей импичмент.
Известия 00:58
Происшествия
Американец застрелил попытавшегося устроить сюрприз зятя
Житель Флориды Ричард Деннис застрелил своего зятя Кристофера Бергана, прибывшего в Соединенные Штаты из Норвегии, чтобы сделать тестю сюрприз в день рождения, пишет People.
Взгляд.ру 01:29
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
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Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко показали поклонникам 10-месячного сына
5 октября сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова Михаилу исполнилось десять месяцев.
RuNews24.ru вчера в 08:24
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 04:29
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Прошивка 7.0 для PlayStation 4 выйдет завтра и порадует владельцев Android
Remote Play и крутая Тусовка Уже завтра, 8 октября, выйдет новая прошивка 7.0 для PS4, судя по японскому блогу PlayStation (в европейском даты нет).
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Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Происшествия
В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ
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Политика
Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России
Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Авто
Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс вчера в 09:24