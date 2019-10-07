Футбол

Советский спортСоветский спортДенис Глушаков: Планирую открыть сеть «Глушаковские бани»

Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане и показали, как держать веники. Подумываю открыть сеть бань Глушаковские бани. Вход для жен обязательно сделаю бесплатный, подписал фотографию Глушаков.
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Глушаков попарился в бане и подколол жену

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Денис Глушаков: Планирую открыть сеть «Глушаковские бани»

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В Иркутской области широкий общественный резонанс получило ЧП с двумя подростками, обгоревшими в момент нахождения в полицейской машине.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Роман Александрович Шишкин
Российский футболист
Российский футболист, защитник. Обладатель Кубка России 2016/17.
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